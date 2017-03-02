NOKTURNAL MORTUM покажут «Истину». Слушаем песню «Вовчі ягоди»

«Вовчі ягоди» — называется девятиминутная песня, которой NOKTURNAL MORTUM презентовали альбом Істина (в англ. варианте — Verity), выходящий вскоре на Oriana Music. Соскучиться по украинцам успели многие: последний лонгплей, полюбившийся многим Голос сталі, был выпущен в далеком 2009-м. Ну и в Минск в прошлом году они не попали: согласно официальной версии, группа то ли испугалась поднятого в ПГМ’нуто-оппозиционной тусовке «антифашистского» хайпа, то ли просто решила лишний раз не собирать неприятности.

«Работа над Verity заняла много времени, — говорит пресс-релиз, — но в итоге получился вневременной шедевр метал-искусства, оправдывающий все ожидания, подъемы и падения, все переживания и сражения, которые сопутствовали его появлению на свет.

В дискографии NOKTURNAL MORTUM нет двух одинаковых альбомов, и Verity — не исключение. По сравнению с предшественником он более интроспективен и мрачен. Этот релиз ведет слушателя в глубокое логово древних доязыческих культов, позволявших предкам обрести простые и суровые истины — в одиночестве, в прямом диалоге с силами природы, а также силами, существующими вне человеческого мира. Тем не менее, в своей основе музыка NOKTURNAL MORTUM остается все той же: это благородный образчик Epic Heathen Metal искусства, в котором слияние рева гитар и грохота барабанов сопровождаются величественными аранжировками клавишных и народных инструментов. Все эти элементы создают уникальный стиль группы, неизменно порождающий глубокие и сильные чувства».