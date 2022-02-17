NOKTURNAL MORTUM перезаписали и переиздали «Lunar Poetry»Новинки и новости
Вчера вышел новый полноформатный альбом NOKTURNAL MORTUM До лунарної поезії («To Lunar Poetry»), доведя до оргазма слушателей, которые фанатеют по банде с ее ранних времен, потому в комментариях на ютубе — при нуле дислайков! — развернулась целая ностальгическая простыня на тему «как молоды мы были».
Lunar Poetry того самого периода конца 90-х — воистину легендарный релиз в истории украинцев, обозначивший их звук и выведший в число наиболее любопытных паган-метал команд восточноевропейской сцены. Тот релиз — всего лишь, казалось бы, демо — фанаты свято чтят до сих пор, а кому повезло, хранят кассеты от Morbid Noizz.
Потому, дождавшись 25-летнего юбилея, группа решила вернуться — и наконец перезаписать, обернуть морозно-свежим аранжировочным кружевом эти темы, чтобы, например, играть их на концертах, не выходя из привычного современного звука и образа.
Так, на перекрестке между прошлым и будущим… смотрите, что получилось.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 98
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Комментарии
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На ютубе дизлайки видят лишь те кто залил видео ! Для всех остальных пользователей они не видны ;)
Юрий написал(а):
На ютубе дизлайки видят лишь те кто залил видео ! Для всех остальных пользователей они не видны ;)
уверен, Анастасия не пошутила про дизлайки, а просто не знает этого факта.