October Tide
27.08.2023

(Не) время грустить: новинка OCTOBER TIDE «Tapestry Of Our End»

Новинки и новости

«Мы продолжаем линию прошлого альбома, — анонсировал новый полноформатник OCTOBER TIDE лидер группы Fredrik Norrman, — меньше дума, больше дэз-метала, при этом, однако, не лишаясь мелодичности и многослойности звучания. Я черпал вдохновение в пластинках, которые слушал в 80-х и 90-х, на которых рос и взрослел. Но как бы там ни было, материал звучит как OCTOBER TIDE».

Будущий диск называется The Cancer Pledge; выходит он, что неудивительно, в октябре, а пока готово к ознакомлению лирик-видео на тему «Tapestry Of Our End». Мне, честно, думовый OCTOBER TIDE, особенно образца 90-х, нравился больше, но… все же диск непременно заценим.

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