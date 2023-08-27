(Не) время грустить: новинка OCTOBER TIDE «Tapestry Of Our End»Новинки и новости
«Мы продолжаем линию прошлого альбома, — анонсировал новый полноформатник OCTOBER TIDE лидер группы Fredrik Norrman, — меньше дума, больше дэз-метала, при этом, однако, не лишаясь мелодичности и многослойности звучания. Я черпал вдохновение в пластинках, которые слушал в 80-х и 90-х, на которых рос и взрослел. Но как бы там ни было, материал звучит как OCTOBER TIDE».
Будущий диск называется The Cancer Pledge; выходит он, что неудивительно, в октябре, а пока готово к ознакомлению лирик-видео на тему «Tapestry Of Our End». Мне, честно, думовый OCTOBER TIDE, особенно образца 90-х, нравился больше, но… все же диск непременно заценим.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 83
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Комментарии
Дед Аким:
И для релакса, расслабления, совсем другая музыка, но не попса. В СССР до войны были плакаты — Джаз музыка толстых. Сейчас ты слушаешь Джаз — а завтра Родину продашь. Д�…
Anastasiya:
Дед Аким:
GD написал(а):
Дед Аким написал(а):
Дед Аким написал(а):
БИ-2, Lumen & Агата Кристи — А мы не ангелы, парень [МЕЧ]
Боян 15 летней выдержки. Все три ВИА к песне отношени…
Нокт:
Anastasiya написал(а):
Нокт написал(а):
типа промо цели, все дела… короче, иногда бесполезно что-то доказывать и надо просто идти пить пиво
Ну есть более понятный �…
GD:
Дед Аким написал(а):
Дед Аким написал(а):
БИ-2, Lumen & Агата Кристи — А мы не ангелы, парень [МЕЧ]
Боян 15 летней выдержки. Все три ВИА к песне отношения не имеют. …
GD:
Дед Аким написал(а):
уровня БИ 2
БИ-2 1998 года выпуска — вполне себе зарубежная музыка. Записана в Австралии, являет собой, по сути, русскоязычную версию австр…
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
Ну вот ещё два шикарных произведения:
Би-2 — Пекло https://youtu.be/ma4g3R0S2Zc?si=HxAtXHGqSWAKkd-U
Би-2 — Я никому не верю (2022) https://youtu.be/tsbg0eiKU1I?si=ThdpIdX09oNPg6n0
Би-2 – К…
Дед Аким:
Зарубежная музыка для меломана, интереснее, разнообразнее, и круче русской, белорусской, украинской музыки. Не знаток белорусской и украинской музыки, но вот русск�…
Anastasiya:
Нокт написал(а):
типа промо цели, все дела… короче, иногда бесполезно что-то доказывать и надо просто идти пить пиво
Ну есть более понятный формат — лирик-в�…
Нокт:
Anastasiya написал(а):
Нокт написал(а):
тестер заходит в чат!
Ася, разреши поправить. Это не клип. Там вообще-то в заголовке указано ‘official AUDIO’
НЕ official video.
и да, там �…
jazychnick:
Anastasiya:
Нокт написал(а):
тестер заходит в чат!
Ася, разреши поправить. Это не клип. Там вообще-то в заголовке указано ‘official AUDIO’
НЕ official video.
и да, там кадры с фотосесси�…
DimaCar:
Пытался я послушать ее дебютную работу: муть голубая, занудство и тоска смертная. Пришлось удалить, но осадочек остался …
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