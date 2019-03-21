Досрочная осень. OCTOBER TIDE выпустили новый — и чумовой! — трек «I, The Polluter»

Сейчас, возможно, не время грустить, но есть места, где блеклая меланхолия и ползучая гадкая депрессия не заканчиваются никогда. Например, в музыке OCTOBER TIDE, которые в мае реализуют шестой альбом «In Splendor Below». Сегодня группа показала «открывашку» под названием «I, The Polluter», и, честно, это весомый повод ждать полноформатный релиз. А также, возможно, включить осень досрочно.

По одному треку, конечно, судить преждевременно, но, кажется, группа погрузнела и потяжелела, воскресив на пару минут зловещих призраков старой KATATONIA и приправив картину мелодичным дэз-металом.

«Даже находясь среди восхитительных ландшафтов, любуясь прекрасными видами, ты можешь чувствовать себя совершенно несчастным. В нашем обществе это встречается сплошь и рядом, и стыдиться своих негативных чувств нечего. Просто пройдитесь по улице, посмотрите на лица людей. И ощутите, как великолепна эта смесь красоты и уныния», — говорили музыканты в своем интервью, но, видимо, никогда не ездили вечером в минских троллейбусах, везущих усталую публику в район Заводской. Иначе, возможно, заиграли б уже брутал-дэз!