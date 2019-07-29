MORA PROKAZA подписались на Season Of Mist. «Это лучшее блэк-метал видео, начиная с… когда?»

Не так давно Michael Berberian из Season Of Mist рекламировал клип MORA PROKAZA «Чернее всех черных» 2018. «Это лучшее блэк-метал видео, начиная с… когда? Это Блэк, со всем инструментарием, но при этом фриковской, урбанистический, декадентский. DIE ANTWOORD вперемешку с SHINING? Трап-блэк? Черт, я не знаю. Думаю, эту парочку зачали в чернобыльском облаке.

Предыдущие работы были не так хороши, так что рекомендую проникнуться тем, что происходит сейчас, — и следить за их работами в будущем!»

С этой рекомендации прошел, может, месяц — и вот уже новости: дуэт подписали Season Of Mist, альбом выйдет в 2020 году. Так что, пока Napalm Records охотятся за украинцами, MORA PROKAZA стали следующими беларусами после ESSENCE OF DATUM, которых продвигает SoM. А ведь еще пару лет назад Андрей думал ограничиться вкотнтактом…