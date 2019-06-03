Украинская мистика. Слушаем песни дебютного альбома MOTANKA

«Украинские недели» (вспомним JINJER, STONED JESUS, 1914) на Napalm Records продолжаются, и 7 июня появится дебютный альбом луцкой группы MOTANKA Motanka. Нашли музыкантов «напалмы», думается, несложно: в прошлом году парни заняли второе место в фестивальной битве Wacken Open Air Metal Battle (первыми стали китайцы DIE FROM SORROW), и пошло-поехало. Тем более, что толковая этника всегда интересна.

Motanka-bandЭто немного электроника, немного метал, фолк, цимбалы и окарины; хитросплетение звуков, эмоций и магии, шепот земли и голоса Вечных. Из транса, из-под покрывала утренних рос — «mystic metal», как вкратце характеризуют свой стиль сами музыканты. «Каждая тема альбома отражает загадочную природу Украины. Большая часть песен создавалась в родном Луцке — мистическом центре страны. Сила этого региона остается, не меняясь, веками».

А я вот думаю — если австрийцам так по душе фолк-метал, то, может, подсуньте им кто наши группы. Вдруг так же понравится.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. alexus666 04.06.2019 в 10:02

    блин, это очень прикольно!!! Реально европейский уровень, совком ваще не пахнет Жду дебют!

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  2. Nokt 04.06.2019 в 11:13

    впечатление от Вербы: «как будто нибулята пошли в фолк»

    интересная команда

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