Украинская мистика. Слушаем песни дебютного альбома MOTANKA

«Украинские недели» (вспомним JINJER, STONED JESUS, 1914) на Napalm Records продолжаются, и 7 июня появится дебютный альбом луцкой группы MOTANKA Motanka. Нашли музыкантов «напалмы», думается, несложно: в прошлом году парни заняли второе место в фестивальной битве Wacken Open Air Metal Battle (первыми стали китайцы DIE FROM SORROW), и пошло-поехало. Тем более, что толковая этника всегда интересна.

В этот день родились 1953 - Paul Samson (SAMSON) †



1970 - Dave Pybus (ex-CRADLE OF FILTH)



1973 - Einar Andre Fredriksen (FUNERAL) †



1979 - Erkki Seppanen (KYPCK)



1979 - Johannes Persson (CULT OF LUNA)



1980 - Mads Lauridsen (KONKHRA, THE CLEANSING)