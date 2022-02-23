Evil Invaders
23.02.2022

Клип недели: EVIL INVADERS «Sledgehammer Justice»

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Как справедливо заметили в комментариях к новинке SKULL FIST, есть в этом мире еще одни относительно юные звезды speed-heavy metal (в данном случае — с острой трэшевой примесью), которые четко, стилистически, имиджево и жанрово правдоподобно делают «под старину», однако берут не столько антикварной ностальгией, сколько неистовым задором и ядреной живостью, присущей лишь молодости. EVIL INVADERS — группа из Бельгии, и когда эти парни начинают рубить… летят только щепки!

1 апреля, кроме шуток, у них выходит третий лонгплей Shattering Reflection, а вчера в Сети появился клип «Sledgehammer Justice», сделанный, казалось бы, максимально просто — но при этом максимально круто, как по свету, так и по динамике кадра. Да и… просто посмотрите, насколько они зажигательны и живописны!

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