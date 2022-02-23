Клип недели: EVIL INVADERS «Sledgehammer Justice»Новинки и новости
Как справедливо заметили в комментариях к новинке SKULL FIST, есть в этом мире еще одни относительно юные звезды speed-heavy metal (в данном случае — с острой трэшевой примесью), которые четко, стилистически, имиджево и жанрово правдоподобно делают «под старину», однако берут не столько антикварной ностальгией, сколько неистовым задором и ядреной живостью, присущей лишь молодости. EVIL INVADERS — группа из Бельгии, и когда эти парни начинают рубить… летят только щепки!
1 апреля, кроме шуток, у них выходит третий лонгплей Shattering Reflection, а вчера в Сети появился клип «Sledgehammer Justice», сделанный, казалось бы, максимально просто — но при этом максимально круто, как по свету, так и по динамике кадра. Да и… просто посмотрите, насколько они зажигательны и живописны!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 36
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Комментарии
- Anastasiya: R.i.P. написал(а): Умер Марк Лэнеган. Пиздец. Внезапно, да.
- R.i.P.: Умер Марк Лэнеган. Пиздец.
- Писюн с глазами: Если уж хотите Индии, хэви/спид/трэш олдскульщики Kryptos гораздо бодрее
- Merzbow: берёт только экзотикой. По музыке- ничего нового вообще Никогда не понимал этой темы насчёт экзотики. Типа…
- Тварь: если честно, это какая-то поп-музыка. ну и в паре мест он неубедительно (зачем-то) рычит…
- Писюн с глазами: Ad Noctum написал(а): quote: «В общем, надо быть аккуратней, а то следующими громить магазины пойдут…
- Солярис: ну вы ,конечно, за безопасность одноразовых стаканов.
- Писюн с глазами: В 80-е было много хороших групп. Но, как и сейчас, шлака было куда больше. А еще больше (тоже как и…
- Egor: Неплохо, ждём… Ещё Evil Invaders новый на подходе.
- Апиат Глотт: Вот эти будут поинтересней.https://youtu.be/ eF2gCnL1wi0
- Green: Нет, не соскучились ни разу, лучше уж в лесу на волчий вой послушать, и то гораздо интереснее)) но, это имхо…
- Кирилл Юрич: Качественно по звуку, но стерильно и скучно. Уж лучше бы она чистым вокалом пела.. Все было бы…
- Green: Зато сколько много желающих заходят глянуть на этот пресс :)
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