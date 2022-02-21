SKULL FIST
21.02.2022

Соскучились по разудалому хэви-металу? SKULL FIST готовы кое-что предложить!

Блог

Про канадцев SKULL FIST я писала лет пять назад, когда они собирались в Минск, однако в силу визовых причин не смогли. С тех пор группа выпустила третий лонгплей Way Of The Road, не сходя с пути привычного: играть speed-хэви-метал/хард-н-хэви по старым проверенным лекалам, бесоебить на сцене и вне ее, словно волосатые герои 80-х, да и вообще старательно воссоздавать ТОТ САМЫЙ ДУХ, который олдырям — в силу естественных причин — уже не особенно актуален.

Что особенно подкупило публику в этих ребятах немного за тридцать — это умение из шаблонного, казалось бы, материала и 666 раз переигранного жанра соорудить резвый хит и не только красиво и энергично его подать, но и, черт подери, вкрутить в память слушателя так же прочно, как рекламу интернет-казино внедряют в кинофильмы коварные локализаторы.

Насколько высока качественная планка команды в 2022-м, судите сами: пару дней назад был выпущен сингл «Long Live The Fist», предваряющий апрельский альбом Paid In Full. Коли нравится — вносите в список ожидания!

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3 комментария

  • Green написал(а):

    Нет, не соскучились ни разу, лучше уж в лесу на волчий вой послушать, и то гораздо интереснее)) но, это имхо конечно же, без обид чуть что)

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  • Egor написал(а):

    Неплохо, ждём… Ещё Evil Invaders новый на подходе.

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  • Писюн с глазами написал(а):

    В 80-е было много хороших групп. Но, как и сейчас, шлака было куда больше. А еще больше (тоже как и сейчас) было групп средненьких — вроде и норм, но послушал и забыл. Вот эта группа из последних.

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