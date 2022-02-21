Соскучились по разудалому хэви-металу? SKULL FIST готовы кое-что предложить!Блог
Про канадцев SKULL FIST я писала лет пять назад, когда они собирались в Минск, однако в силу визовых причин не смогли. С тех пор группа выпустила третий лонгплей Way Of The Road, не сходя с пути привычного: играть speed-хэви-метал/хард-н-хэви по старым проверенным лекалам, бесоебить на сцене и вне ее, словно волосатые герои 80-х, да и вообще старательно воссоздавать ТОТ САМЫЙ ДУХ, который олдырям — в силу естественных причин — уже не особенно актуален.
Что особенно подкупило публику в этих ребятах немного за тридцать — это умение из шаблонного, казалось бы, материала и 666 раз переигранного жанра соорудить резвый хит и не только красиво и энергично его подать, но и, черт подери, вкрутить в память слушателя так же прочно, как рекламу интернет-казино внедряют в кинофильмы коварные локализаторы.
Насколько высока качественная планка команды в 2022-м, судите сами: пару дней назад был выпущен сингл «Long Live The Fist», предваряющий апрельский альбом Paid In Full. Коли нравится — вносите в список ожидания!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 184
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Комментарии
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- Egor: Неплохо, ждём… Ещё Evil Invaders новый на подходе.
- Апиат Глотт: Вот эти будут поинтересней.https://youtu.be/ eF2gCnL1wi0
- Green: Нет, не соскучились ни разу, лучше уж в лесу на волчий вой послушать, и то гораздо интереснее)) но, это имхо…
- Кирилл Юрич: Качественно по звуку, но стерильно и скучно. Уж лучше бы она чистым вокалом пела.. Все было бы…
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- Ukko: Какие суровые все аж страшно)) А вот подай Настя инфу про эту группу несколько в ином ключе, не заостряя…
Нет, не соскучились ни разу, лучше уж в лесу на волчий вой послушать, и то гораздо интереснее)) но, это имхо конечно же, без обид чуть что)
Неплохо, ждём… Ещё Evil Invaders новый на подходе.
В 80-е было много хороших групп. Но, как и сейчас, шлака было куда больше. А еще больше (тоже как и сейчас) было групп средненьких — вроде и норм, но послушал и забыл. Вот эта группа из последних.