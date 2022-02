Соскучились по разудалому хэви-металу? SKULL FIST готовы кое-что предложить!

Про канадцев SKULL FIST я писала лет пять назад, когда они собирались в Минск, однако в силу визовых причин не смогли. С тех пор группа выпустила третий лонгплей Way Of The Road, не сходя с пути привычного: играть speed-хэви-метал/хард-н-хэви по старым проверенным лекалам, бесоебить на сцене и вне ее, словно волосатые герои 80-х, да и вообще старательно воссоздавать ТОТ САМЫЙ ДУХ, который олдырям — в силу естественных причин — уже не особенно актуален.

Что особенно подкупило публику в этих ребятах немного за тридцать — это умение из шаблонного, казалось бы, материала и 666 раз переигранного жанра соорудить резвый хит и не только красиво и энергично его подать, но и, черт подери, вкрутить в память слушателя так же прочно, как рекламу интернет-казино внедряют в кинофильмы коварные локализаторы.

Насколько высока качественная планка команды в 2022-м, судите сами: пару дней назад был выпущен сингл «Long Live The Fist», предваряющий апрельский альбом Paid In Full. Коли нравится — вносите в список ожидания!

