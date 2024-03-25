THE EYES fade
25.03.2024

«Какие-то вы стали совсем травоядные». «Шедевр!» Оцениваем противоречивую новую балладу THE 69 EYES «Fade To Grey»

Новинки и новости

В последние лет пятнадцать, начиная с Back In Blood, некогда вполне блистательная карьера гот-н-ролльщиков рокеров-вампиров THE 69 EYES начала пробуксовывать. Меньше внимания, хуже места в чартах, недостаток хитовости в организме — и хотя, например, прошлогодний Death Of Darkness был существенно лучше, цельнее и вдохновеннее предшественника West End, есть мнение, что финны, костяку которых уже за 50, если не вышли в тираж, то одной блестящей латексной ногой уже там.

Тем не менее, они не устали, не ушли, не перестали и не сдались. Прощупывая потенциально коньюнктурную почву, недавно группа сделала коллаб с американской композиторкой Diane Warren, за могучими плечами которой десятки наград типа «Грэмми», «Оскар», «Золотой глобус» и которую уважают как одну из наиболее влиятельных хитмейкерш всех времен. Она работала с Taylor Swift и Lady Gaga, Cher, Tina Turner, Celine Dion, Meat Loaf и Whitney Houston. Она была автором «I Don’t Want To Miss A Thing» AEROSMITH и главного хита Toni Braxton «Un-break My Heart».

В общем, в сотрудничестве с именитой дамой THE 69 EYES недавно представили балладу «Fade To Grey» — и… получили очень смешанную реакцию. От мнений, мол, вах, шедевр-шедевр, до «вы стали совсем уже травоядные» и «верните мне старый добрый 69-й глаз». От себя скажу — да, это качественно сработанная и очень попсовая по сути вещь; мило, запоминается; стильно; однако THE 69 EYES как группы с индивидуальным почерком и звучанием здесь вообще нет. Просто какой-то гладенький фабричный полуфабрикат, который мог исполнить вообще кто угодно.

Количество просмотров: 86

Читайте также:

1 comment

  • Юрий написал(а):

    Уже не знаю почему , но мне сильно напомнило баллады Bon Jovi ))

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *