«Какие-то вы стали совсем травоядные». «Шедевр!» Оцениваем противоречивую новую балладу THE 69 EYES «Fade To Grey»Новинки и новости
В последние лет пятнадцать, начиная с Back In Blood, некогда вполне блистательная карьера гот-н-ролльщиков рокеров-вампиров THE 69 EYES начала пробуксовывать. Меньше внимания, хуже места в чартах, недостаток хитовости в организме — и хотя, например, прошлогодний Death Of Darkness был существенно лучше, цельнее и вдохновеннее предшественника West End, есть мнение, что финны, костяку которых уже за 50, если не вышли в тираж, то одной блестящей латексной ногой уже там.
Тем не менее, они не устали, не ушли, не перестали и не сдались. Прощупывая потенциально коньюнктурную почву, недавно группа сделала коллаб с американской композиторкой Diane Warren, за могучими плечами которой десятки наград типа «Грэмми», «Оскар», «Золотой глобус» и которую уважают как одну из наиболее влиятельных хитмейкерш всех времен. Она работала с Taylor Swift и Lady Gaga, Cher, Tina Turner, Celine Dion, Meat Loaf и Whitney Houston. Она была автором «I Don’t Want To Miss A Thing» AEROSMITH и главного хита Toni Braxton «Un-break My Heart».
В общем, в сотрудничестве с именитой дамой THE 69 EYES недавно представили балладу «Fade To Grey» — и… получили очень смешанную реакцию. От мнений, мол, вах, шедевр-шедевр, до «вы стали совсем уже травоядные» и «верните мне старый добрый 69-й глаз». От себя скажу — да, это качественно сработанная и очень попсовая по сути вещь; мило, запоминается; стильно; однако THE 69 EYES как группы с индивидуальным почерком и звучанием здесь вообще нет. Просто какой-то гладенький фабричный полуфабрикат, который мог исполнить вообще кто угодно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 86
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Комментарии
Юрий:
Уже не знаю почему , но мне сильно напомнило баллады Bon Jovi ))…
atr:
Дед Аким:
Обожаю, загружал Кэтрин в — Музыка, которую стоит послушать. Красивая, талантливая девушка, музыка качественная, мелодичная, атмосферная, впрочем я косноязычный, не …
Brandon:
https://www.youtube.com/watch?v=fa4XydeuOxg
Напомнило…
Тварь:
слышал когда-то у них первый альбом… не понравилось.
ну и спустя полтора десятилетия вот это… такой же глупый прикол как и Нановар. это весело один раз, а потом — … �…
Алехандро:
Тварь написал(а):
что в рф не так давно отменили комикс-фест и книжный фестиваль, оккультному Териону в мертвую страну лучше бы не приезжать. Есть риск неиллюз�…
Другой Александр:
Ad Noctum написал(а):
Если бы они были некрофилами- реконструкторами, которые на серьёзных щщах упарываются в аутентичность кроя гульфика, можно и эстов, и куршей, …
Ad Noctum:
Если бы они были некрофилами- реконструкторами, которые на серьёзных щщах упарываются в аутентичность кроя гульфика, можно и эстов, и куршей, и прусов, и пиктов с бр�…
Другой Александр:
Какой-то непонятный прикол. Зачем выдумывать каких-то узбекских пиратов, когда можно, например, сочинить песню про эстонских?) Реально такие были, кстати. В средние �…
DimaCar:
Смысл возрождения подобных коллективов для меня до сих пор остаётся загадкой: денег они не заработают и ничего путного не сочинят: предыдущий альбом был, говоря мя�…
Алексей:
Сука, конченые ремейки, как же заебали эти лгбт-убожества, осквернили всю классику, мрази, и тут такая же хрень — Скарсгаард этот достал уже, в каждой жопе теперь торч…
Виктор:
Типичная generic-параша
И Post Malone — как некий дополнительный плевок (в саундтрек фильма 1994-го года)
Если бы этот фильм назывался не Ворон, то он не собрал бы и пары баксо…
николай:
Как по мне — так зачёт. Тем более думал что SFU п….ц, вышли покурить и так и курят до сих пор!!!…
Уже не знаю почему , но мне сильно напомнило баллады Bon Jovi ))