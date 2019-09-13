Dani Filth появился в новой песне THE 69 EYES

Сегодня, в пятницу 13, группа THE 69 EYES выпустила альбом под названием West End — а заодно клип на тему «Two Horns Up», в которой характерно скрипит Dani Filth.

Jyrki 69 комментирует: «Мы дружим с Дэни уже 25 лет, и десять лет назад THE 69 EYES отыграли с «крэдлами» свой лучший, легендарный тур в США. В прошлом октябре мы вместе отмечали мой 50-летний юбилей в «Rainbow Bar & Grill» в Голливуде и решили, что было б неплохо, если бы Дэни выступил гостевым вокалистом у нас на альбоме. Офигенно все-таки слышать одного из самых узнаваемых метал-вокалистов на открывающем треке релиза! «Two Horns Up» сегодня говорит за себя — и для каждого из вас!»

P.S. Слушая, не забываем: 8 марта 2020 года «69-глазые» вернутся в Минск!