Из GRAVE ушла половина состава: «Неизвестно, что принесет будущее — и есть ли оно вообще»

Ola Lindgren, единственный оставшийся ветеран изначального состава GRAVE (с 1998 года, страшно подумать!), пришел с так себе новостями. «Последние месяцы в нашем лагере выдались жесткими. Два давних участника группы, Mika Lagrén (гитарист, играл с 2011 года — авт.) и Tobias Cristiansson (басист, играл с 2010 года, — авт.), больше не с нами».

«Мы расстались в хороших отношениях и желаем ребятам удачи в будущих проектах. Но, конечно, все это оказало огромное давление на команду, и неизвестно, что принесет будущее. Да и есть ли оно в принципе. В настоящий момент нет никакой определенности, и ничто не принимается как должное.

Пока точно могу лишь сказать, что мы отменяем все концертные планы на 2024 год, — ибо состава, который мог бы гастролировать, просто не существует. Постараемся за этот год перестроить команду (если это возможно) и, если выйдет, поработать над долгожданным студийным альбомом».

Помимо Линдгрена, остался только барабанщик, брат ушедшего Мики Tomas Lagrén, ну а новых релизов от GRAVE не видели уже лет восемь. И, похоже, особо пока ожидать не стоит. Музыканты же, которые ушли, будут заниматься другими своими проектами: все, что они делали во время GRAVE, но уже без GRAVE.

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