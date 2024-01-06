Из GRAVE ушла половина состава: «Неизвестно, что принесет будущее — и есть ли оно вообще»Блог
Ola Lindgren, единственный оставшийся ветеран изначального состава GRAVE (с 1998 года, страшно подумать!), пришел с так себе новостями. «Последние месяцы в нашем лагере выдались жесткими. Два давних участника группы, Mika Lagrén (гитарист, играл с 2011 года — авт.) и Tobias Cristiansson (басист, играл с 2010 года, — авт.), больше не с нами».
«Мы расстались в хороших отношениях и желаем ребятам удачи в будущих проектах. Но, конечно, все это оказало огромное давление на команду, и неизвестно, что принесет будущее. Да и есть ли оно в принципе. В настоящий момент нет никакой определенности, и ничто не принимается как должное.
Пока точно могу лишь сказать, что мы отменяем все концертные планы на 2024 год, — ибо состава, который мог бы гастролировать, просто не существует. Постараемся за этот год перестроить команду (если это возможно) и, если выйдет, поработать над долгожданным студийным альбомом».
Помимо Линдгрена, остался только барабанщик, брат ушедшего Мики Tomas Lagrén, ну а новых релизов от GRAVE не видели уже лет восемь. И, похоже, особо пока ожидать не стоит. Музыканты же, которые ушли, будут заниматься другими своими проектами: все, что они делали во время GRAVE, но уже без GRAVE.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 112
2 комментария
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Из GRAVE ушла половина состава: «Неизвестно, что принесет будущее — и есть ли оно вообще»
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Комментарии
Тварь:
Такое же Дисмембер в свое время сказали — что нет идеи и, мол, не будем мучать ни себя, ни слушателей.
ЗЫ — там Cemetery of Scream выкатили новый альбом после 100500 лет молчания…
Другой Александр:
Дружище Христос написал(а):
Александр написал(а):
Jean-Jacques Huyac написал(а):
Добрая навіна! Толькі нядаўна перагледжваў The Year of the Voyager, як заўсёды ўсплакнуў, але зла�…
goremyka:
Юрий:
Правильно сделали , нехрена топтаться на месте , переливая из пустого в порожнее , нет новых идей для альбома — нужно валить и заниматься музыкой .…
Дружище Христос:
Александр написал(а):
Jean-Jacques Huyac написал(а):
Добрая навіна! Толькі нядаўна перагледжваў The Year of the Voyager, як заўсёды ўсплакнуў, але злавіў сябе на думцы — вось бы Л…
Александр:
Jean-Jacques Huyac написал(а):
Добрая навіна! Толькі нядаўна перагледжваў The Year of the Voyager, як заўсёды ўсплакнуў, але злавіў сябе на думцы — вось бы Луміс сыйшоў са свайго …
Le$ov1k:
Merzbow:
Ну можно сравнить с October tide. Или даже с Symphony of Grief или другими старичками Ceremonium.
Тоже » Не всякий вспомнит»…
Юрий:
goremyka:
HNKNTNH написал(а):
Интересно было прочитать! Регулярно раньше гонял этот альбом, был пиратский диск с этой обложкой, но не знал как переводится альбом. Вообще мне…
juris:
Merzbow:
пытался найти этот журнал, но увы, даже на интернет шопах типа abebooks его нет. Алярму Brujeria неоднократно использовала. Для Machetazos например. Этот же журнал и Impetigo использ�…
Писюн с глазами:
Никогда не понимал эту группу. Звучит, как какая-то куклямакля.…
Правильно сделали , нехрена топтаться на месте , переливая из пустого в порожнее , нет новых идей для альбома — нужно валить и заниматься музыкой .
Такое же Дисмембер в свое время сказали — что нет идеи и, мол, не будем мучать ни себя, ни слушателей.
ЗЫ — там Cemetery of Scream выкатили новый альбом после 100500 лет молчания