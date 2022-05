Интервью с гитаристом LORD BELIAL: «Сейчас мы с сыном смотрим «Ходячих Мертвецов» и обсуждаем, как будем действовать в случае Апокалипсиса»

(Niclas ‘Pepa’ Green, май 2022)

27 мая — после здоровенного перерыва (и очередного распада) — выходит новый полноформатный альбом LORD BELIAL Rapture (немного писалось о нем тут). Я решила немножечко разузнать, чем живет группа — и как долго планирует прожить в будущем. На связи гитарист Niclas ‘Pepa’ Green.

Прежде всего — мои поздравления с возвращением LORD BELIAL и новым альбомом! О чем больше всего скучали в период бездействия?

Спасибо большое! Очень приятно, что и группа, и наш новый релиз вызывают интерес! Хотя на самом деле, по-настоящему мы никуда не уходили, всегда так или иначе оставались при деле, при сцене, разве что давно не выпускали релизов.

Верите, что нынешний реюнион продлится долгие годы?

Да, он навсегда!

Пополняя дискографию, музыканты всегда говорят: «Мы выпустили наш лучший диск!». Так же ли вы воспринимаете Rapture — и если так, что делает его особенным?

Мы сделали большой круг, вернувшись к подходу к написанию музыки образца периода Enter The Moonlight Gate. Вся группа принимала участие в сочинении риффов и барабанных партий — ровно так же, как это было на ETMG, хотя сейчас в составе только три человека. И тот же настрой, та же жажда крови, как когда шла работа над ETMG, вернулись на Rapture.

Лирику вы тоже пишете коллективно — или кто-то просто приносит свои бласфемические идеи?

Мы все вносим свой вклад в написание текстов и, к счастью, сейчас поиск, исследование информации занимает гораздо меньше времени, чем раньше, когда приходилось ходить в разные библиотеки и набирать книги. Сейчас эти же книги можно купить онлайн, или найти тексты в Интернете. Как я сказал, идеи привносим мы вместе, а затем Томас адаптирует лирику к музыке, темпу и ритму.

Думается, ваши дети уже в состоянии разобрать и осмыслить, о чем поет группа отца. Ведутся ли с ними религиозные беседы, объясняешь ли им свою философию, ненависть к христианству и т.д.? И вообще, что если кто-то из них решит покреститься?

Я научил детей открытости миру, чтобы они понимали, насколько грандиозно разнообразие религий и верований, которые были и существуют на Земле. И очень маловероятно, что им придет идея удариться в христианство.

В одном из недавних интервью ты упоминал, что все участники команды в той или иной мере страдают тиннитусом. (Кроме того, существует версия, что проблемы со слухом у барабанщика Micke стали когда-то причиной распада LORD BELIAL.) Как вы с этим живете? Как спите?

Кажется, Abaddon из VENOM частично глух, поэтому им изначально приходилось играть громко. А мы… мы просто играли громко всегда, ради всей преисподней! И за это пришлось заплатить. Я, например, ежедневно принимаю снотворное, иначе заснуть просто не получается.

Реально ли метал-музыканту играть 30 лет и избежать подобной напасти?

Нынешние детки, полагаю, имеют кучу современных средств для защиты слуха, так что должно сработать.

Почему тебя зовут «Pepa»?

В старшей школе друзья сказали, что я — демон по имени Apep, а потом перевернули надпись, чтобы звучало еще злобнее!

Группа известна страстью к рыбалке. Каков твой главный личный трофей на сегодня?

По рыбалке в LORD BELIAL больше всех упарывается Micke, а я так, выезжаю пару раз в году наловить макрели.

Едва ли участие в группе могло всех вас когда-либо прокормить. Чем музыканты LORD BELIAL занимаются в повседневной жизни?

Я — дипломированный учитель старших классов средней школы (английская и американская литература, шведский и немецкий языки), Томас работает бурильщиком, а Micke — админ в фирме, которая занимается бурением.

Будут ли концерты в поддержку Rapture? И если да, сколько какого бухла вписано в ваши туровые райдеры?

Пока ничего не точно не определено, посмотрим. А что до алкоголя, то сейчас заливаемся мы нечасто. Тем не менее, если я пью, то это всегда ирландский вискарь!

Попадались ли в последние годы новые блэк-метал группы или релизы настолько хорошие, что ты бы мог включить их в свой бест-оф всех времен?

Новых хороших групп, конечно же, много, но нет ничего такого, что запало бы в душу сильнее, чем старые VENOM, BATHORY, SLAYER, DESTRUCTION и так далее. Я всегда возвращаюсь к классике.

С тем, как быстро и катастрофично меняется мир с 2020 года (сначала ковид, теперь безумная война в Восточной Европе), нет ли ощущения, будто конец всего сущего — в библейском понимании вопроса — и правда близок? Готов ли ты к Апокалипсису?

Некие перемены грядут, это определенно. И людям придется куда-то перемещаться, по той или иной причине. Сейчас мы с сыном смотрим «Ходячих Мертвецов» (12 серия 8 сезона в настоящий момент) и обсуждаем, как будем действовать в случае Апокалипсиса. У нас несколько сумок с вещами первой необходимости, также я сложил немного припасов, еды. Но, конечно, хардкорными выживальщиками нас не назовешь.

Лучший совет, полученный в жизни?

«Действуй и не оглядывайся назад, когда дело примет критический оборот!»

Планы на вторую половину 2022 года?

У нас семь новых песен и восьмая в процессе, так что мы, вероятно, запишем в этом году следующий альбом!

И вернемся к Rapture.

Да, я могу рассказать немного про каждую песню.

«Legion». Песнь отчаяния существа, закованного в цепи, вне зависимости, ментальные они или физические. Когда ты не можешь делать что хочешь потому, что это кем-то запрещено — скажем, религиозным догматом или политикой. Также это о Легионе из давней истории — демоне, одержимом множеством демонов. Скоростная и очень агрессивная вещь, интенсивная настолько, что, возможно, вам захочется глубоко вздохнуть после ее прослушивания — ибо слушая, пришлось задержать дыхание. Короткие плотные гитарные лиды ведут композицию — к финалу же она ускоряется все сильней и сильней, заканчиваясь брейком, небольшим гитарным фидбеком и играющими в унисон ритм-гитарой и бас-бочкой.

«On A Throne Of Souls». Посвящена уничтожению мира как мы его знаем, своего рода «Kill The King» (RAINBOW). Переходи на темную сторону, погрузись в вечное пламя, присоединяйся к армии Тьмы, марширующей против света. Припев здесь повторяется дважды, первый раз с риффом и вокалом Томаса, второй — с голосом Пепы (меня) и скрим-вокалами Мике. В середине второго припева, когда идет: «They shall cover the world in flames, The higher the flames, the greater the shadows, They shall bring me the heads of fallen kings, The higher the flames, the greater the shadows» — мы все втроем орем на фоне. Как сами это назвали — хор из психушки!

«Rapture Of Belial». Гимн Белиалу, время явления Антихриста, в «Ecstasy and morbid lust, feel the Rapture of Belial». Тема начинается эсхатологическим барабанным боем и медленными гитарами, затем напряжение нарастает, в дело вступают двойные бас-бочки. Звук интенсифицируется дальше: бласт-биты, атональное соло, еще больше трагических барабанов, затем их удары догоняет ритм-гитара, переплетаясь в околодэзовый рифф, сопровождаемый мрачными вокалами и, позднее, кручеными дисгармоничными аккордами. В какой-то момент темп замедляется — и снова взрывается бласт-битами.

«Destruction». Ближе к олдскульному блэку. Барабаны следуют за ритарами; агрессия, скорость — но не разгоняясь до бластбитов. Есть припев: «Life is torment, Death is liberation, Destruction is all». Изначально тема была продолжительностью более семи минут, но на этапе микширования мы ее сократили до 3:48. Заканчивается хаотическим соло.

«Belie All Gods». Чистая гитара выводит мелодию, при массированной поддержке ритм-гитар и тяжелых барабанов. Самая «прогрессивная» вещь на альбоме, с чистоголосым фоновым пением Мике и Пепы: «The unholy trinity, slayer of gods, Faceless, fearless, dark shapes of perdition, Dressed in cloaks of burnt angel wings, We come to cleanse the earth».

«Evil Incarnate». «In the deep murky chasm only darkness dwells». Если ты под это не потрясешь башкою как следует, то наверное, надо плеснуть еще пивка. Чистейший блэк-метал, среднетемповый, но пробивной. Ближе к финалу темп замедляется; испепеляющее соло, припев — и на этом все.

«Lux Luciferi». Просто бомбит энергетикой. Фантастический голос Томаса приветствует Люцифера — падшего ангела просвещения. Крайне динамичная вещь: после минуты звучания врубается супертяжелый припев. «Let shine thine luminous light from within the realm of the dead, The radiant light of the son of the dawn, Hail to, the fallen one, hail to the flame, The radiant light of the son of the dawn» со скрежещущими вокалами Томаса, поддерживаемыми Pepa и Micke на моменте «Hail to the Flame». Фоновые хор и пианино. А затем тема снова мчится на полных парах, подгоняемая мощнейшим риффом, который нехило напряжет ваши динамики. Затем — второй припев: «Tu verus mundi lucifer». Монументальная вещь.

«Infinite Darkness And Death». Начинается чистыми гитарами, подхватываемыми мощной ритм-гитарой и тяжкими барабанами, быстро разгоняющимися до бласт-битов. Припев, от которого у вас встанут дыбом волосы на руках: «The one we call our dark lord drains your temple of breath, Legions of war burning those of the light». За ним следует речитатив Томаса, призывающего громить и убивать все, что видишь. Заканчивается история снова чистыми гитарами, идущими поверх тяжкой ритм-гитары, и бласт-битами.

«Alpha And Omega». Своего рода перевернутое воззвание одной из самых распространенных религий нашего времени: «I deny your beliefs, I deny your gods and prophets». Сходу выносит мозг двойной бас-бочкой, слоновьи тяжелой ритм-гитарой, обрамленной чистой гитарной партией, и разворачивается спирально вниз — от пред-припева со среднетемповыми барабанами к чистым гитарам в исполнении нашего гостя Andy La Roque. В конце мы поначалу думали применить эффект затухания, но потом просто взяли да оборвали. И вышло классно.

«Lamentations». Начинается с чистых гитар и струнных, затем подключаются ритм-гитара и барабаны, и, по нарастающей, приплетается все больше гитарных партий. Очень красивая вещь, глубоко эмоциональная, идеальная для завершения альбома. В середине Thomas говорит: «I called upon thy name, O Dark Lord, out of the lowest of dungeons, Thou have heard my voice; hide not thine ears at my breathing, my lamentations». За этим следует хор и шикарное соло.

P.S. А если сложить первые буквы песен нового альбома, получится…. Правильно! Он самый.

