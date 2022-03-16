lordbelialband
16.03.2022

Новинка: LORD BELIAL «On A Throne Of Souls»

Новинки и новости

Последний лонгплей LORD BELIAL The Black Curse вышел в 2008 году. С тех пор группа успела распасться, собраться, распасться и собраться опять. Что любопытно, состав остался классическим, образца 1992 года (помимо бас-гитариста Anders Backelin, который оказался не готов к очередному реюниону), у перешагнувших через полтинники мужичков готов контракт с Hammerheart Records и в конце мая запланирован к изданию альбом Rapture.

Я не знаю, решил ли вопрос с физическим здоровьем барабанщик Micke Backelin (дичайший тиннитус мучает его долгие годы и был одной из причин неравномерной карьеры шведов, которым проще уйти всем вместе, чем бросить товарища), но судя по стартовому синглу «On A Throne Of Souls», со здоровьем ментальным, бодростью и вдохновением у них все в порядке.

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