Новинка: LORD BELIAL «On A Throne Of Souls»Новинки и новости
Последний лонгплей LORD BELIAL The Black Curse вышел в 2008 году. С тех пор группа успела распасться, собраться, распасться и собраться опять. Что любопытно, состав остался классическим, образца 1992 года (помимо бас-гитариста Anders Backelin, который оказался не готов к очередному реюниону), у перешагнувших через полтинники мужичков готов контракт с Hammerheart Records и в конце мая запланирован к изданию альбом Rapture.
Я не знаю, решил ли вопрос с физическим здоровьем барабанщик Micke Backelin (дичайший тиннитус мучает его долгие годы и был одной из причин неравномерной карьеры шведов, которым проще уйти всем вместе, чем бросить товарища), но судя по стартовому синглу «On A Throne Of Souls», со здоровьем ментальным, бодростью и вдохновением у них все в порядке.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 51
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