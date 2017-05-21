Интервью с BUTTERFLY TEMPLE. «Мы отказываем организаторам любых политических мероприятий»

В следующие выходные, 27-28 мая, в Озерце под Минском состоится фестиваль «Эпоха Рыцарства» — так что, если вы еще не решили, как проводить весну, есть вариант! В двухдневной программе рыцарские турниры, конные шоу, реконструкция исторических сражений, средневековые танцы и многое другое (с детальной программой можно ознакомиться здесь). Не обойдется и без музыки — так, в субботу ожидается концерт группы СТАРЫ ОЛЬСА, а также выступление российских паган-металистов BUTTERFLY TEMPLE. В этом году группа выпустила новый сингл Открытая дверь (см.ниже) — ну и, перешагнув 20-й год творческой деятельности, все еще готова демонстрировать порох в пороховницах.

(на вопросы отвечают гитарист Михаил Шматко и вокалист — кстати, наш соотечественник — Андрей Матюшенко)

В Беларусь группа приезжает на фестиваль исторической реконструкции «Эпоха Рыцарства». Чем вам интересно это мероприятие?

М: Так сложилось в жизни, что у нас как у музыкального коллектива есть достаточное количество слушателей, друзей, занимающихся исторической реконструкцией. Наше музыкальное творчество близко и понятно этой аудитории. Так что ничего необычного: мы часто посещаем подобного плана праздники и мероприятия, выступаем на них. Конечно же, невозможно было не воспользоваться предложением организаторов и не приехать на белорусский фест «Эпоха Рыцарства».

А: Лирика группы, да и музыкальная ее составляющая в известной степени отражают настроения давних событий, битв, человеческих переживаний тех времен, поэтому такие мероприятия близки нам по своей сути. Я сам когда-то участвовал в бугуртах и ездил на исторические фестивали — ну а в последнее время посещаю такие мероприятия как участник музыкальной группы, а не участник битв, облаченный в доспех.

С какой программой BUTTERFLY TEMPLE планирует выступать? И… есть ли песни, альбомы, которые вы сейчас не играете принципиально?

М: БТ выступит с замечательной сбалансированной программой состоящей как из старых проверенных хитов, так и из современных не менее интересных композиций ))). Конечно, если серьезно, то время выступления оговаривается заранее, и мы стараемся составить программу так, чтобы интересно было играть ее самим — тем более, что тут наши интересы с публикой практически всегда совпадают. Есть композиции, которые мы не играем на концертах — и их, надо сказать, большинство в нашем богатом наследии. Да просто невозможно «вместить не вмещаемое», как говорили великие классические писатели… В последнее время я вообще склоняюсь к тому, что продолжительность живого выступления какого бы то ни было рок-коллектива не должно превышать определенных временных норм, дабы иметь запланированное воздействие. Не следует переутомлять аудиторию длительными нудными концертами. И опять же, цитируя классику: краткость сестра таланту.

Есть ли какие-то мероприятия, в рамках которых вы бы не согласились играть ни за какие гонорары и ни на каких условиях? И бывали ли прецеденты, когда приходилось отказывать организаторам?

М: Да, конечно. Мы не участвуем в мероприятиях политического толка какой бы то ни было направленности. Всегда отказываем организаторам любых политических движений, будь то националистические или антифашистские, коммунистические, либеральные, любые. Да, мы отказывали организаторам, приглашавшим нас на подобные акции. Последние отказные приглашения были с Украины в поддержку сложившегося там политического строя. Я не берусь судить о том, кто прав, кто нет… Пусть разбираются сами. А зачем привлекать к этому музыкантов, мне в принципе понятно, но неприятно.

Как вы оцениваете состояние российской паган-метал сцены на настоящий момент? Много ли хороших групп/релизов появилось за последние годы (и на какие из них хотелось бы обратить внимание)? Ну и… быть может, не очень корректный вопрос, но все же: почему мирового уровня известности удалось добиться только АРКОНЕ?



М: Я особенно не слежу за «российской паган-метал сценой» — и, вообщем-то, не из-за того, что не интересуюсь, а просто не хватает времени… Про АРКОНУ же могу ответить. «Мирового уровня известности» они добились потому, что на ранних этапах становления этого коллектива мы их очень поддерживали морально и всячески продвигали. И если бы не эта старая связь с нами как с основателями направления, им вряд ли удалось чего-либо добиться. Шутка))) На самом деле, все получилось потому, что им этого ОЧЕНЬ хотелось, и они действительно талантливые, трудолюбивые ребята. Другой момент, что сегодня мне лично их творчество не адресовано и поэтому неинтересно.



Кто вам импонирует из белорусских метал-музыкантов, следите ли вы за тем, что происходит на соседних, белорусской и украинской сценах?



М: Несколько лет назад я был на московском выступлении GODS TOWER, понравилось! Кажется, мы тогда должны были провести совместную акцию в СПб, но по вине организаторов-прохвостов она не состоялась. Мне нравится украинская группа СВЕНТОЯР, записавшая в свое время кавер на одну из наших известных композиций, — очень прогрессивно! Некогда мной очень любимую группу NATURAL SPIRIT я практически перестал воспринимать из-за их радикальных политических взглядов и нарочитого продвижения их (взглядов) в окружающий мир… Интересная музыка превращается в политический митинг — и меня на данном жизненном этапе подобные экзерсисы совершенно не привлекают.

А: В Беларуси множество достойных коллективов, со многими я знаком лично. Безусловно, для меня на первом плане группа GODS TOWER. Это одна из групп, на которых я практически вырос. А с Ножом мы жили даже в одном доме в Гомеле! Какое-то время заслушивался такими группами, как КАМАЕДЗIЦА, VICIOUS CRUSADE, DEADMARSH, конечно же, NRM. А с одной из тех групп, которыми Беларусь может гордиться, нам предстоит сыграть на одной сцене. Я о группе СТАРЫ ОЛЬСА. Но вообще множество талантливых музыкантов, можно перечислять бесконечно.

Одно время вам на каждом углу приходилось повторять, что никаких националистических и экстремистских моментов творчество BUTTERFLY TEMPLE не содержит. Вам удалось убедить в этом общественность? И почему, на ваш взгляд, существует такая предубежденность в отношении «паганских» команд?



М: Потому что никаких националистических и экстремистских моментов творчество BUTTERFLY TEMPLE не содержит. Связь с национальной культурой, патриотизм и предъявление миру своей культурной идентичности — да, это одни из центральных моментов нашего творчества. Но самоутверждение на почве превосходства нации путем культивирования насилия в этом направлении — явно не про нас. Хотя некоторые экстремистские движения и их лидеры ввиду ограниченности мышления не хотят или не могут этого понять, продолжая использовать наше творчество в своих мутных деструктивных целях. А предубежденность в отношении «паганских» команд имеет абсолютные основания, т. к. многие из них таковыми и являются, полагая, что они таким образом производят некий протест — ибо, как известно, «рок это — протест». Есть такой штамп.

Наиболее часто сменяемая музыкальная позиция в BUTTERFLY TEMPLE – это фронтмены, вокалисты. Трудно ли найти подходящего человека?



М: Да, действительно, эта позиция за годы у нас получилась наиболее часто сменяемой, несмотря на удивительную стабильность остального состава. Я размышлял на эту тему и пришел к выводу, что это место в подобного рода группах обычно занимают яркие личности. Им жизненно необходимо самовыразиться, в этом их кредо. Совершенно естественно, что они требуют к себе особого внимания и даже подчинения остального коллектива. Эгоистические интересы идут вразрез с коллективным творчеством. Отсюда и результат. Жить и работать в коллективе единомышленников дано не всем.

Кстати, женских вокальных ролей в команде уже не предусматривается – или всякое может быть?



М: Сейчас я не могу себе представить постоянным членом гр. БТ представителя «женских вокальных ролей». А вот сессионная работа, в том числе и бывшими участницами, очень даже в планах!

Достаточно долгое время у вас продолжалась словесная война с Лесьяром. На сегодняшний день былые обиды забыты, или по-прежнему не здороваетесь?



М: Я бы не назвал это войной… скорее, односторонние действия участников конфликта… На сегодняшний день я не имею личных претензий к человеку Лесьяру — я провел много лет жизни, общаясь с ним. Не могу сказать, что это был плохой опыт. Я уже очень давно не видел этого человека. А интернет-персонаж под ником «Лесьяр Янтарный», строчащий мрачные гадости в социальных сетях, мне неприятен и неинтересен. Тем более, что я глубоко сомневаюсь в идентичности персон.

Какие главные праздники у участников BUTTERFLY TEMPLE? И как обычно вы их отмечаете?

М: Конечно, мы встречаемся, как все обычные люди, общаемся, празднуем, отмечаем. Для этого находятся поводы! Если вы рассчитываете, что я расскажу как мы в псевдонародных косоворотках вокруг идолища в лесу пляшем, то такого рассказа от меня не будет! Надеюсь на понимание.



Набрав в браузере thebutterflytemple.com, я попала на некий женский портал. Не мешает ли это международному продвижению группы? Как так вышло, что вы не успели забронировать важный домен?

М: Известный современный писатель Виктор Пелевин устами своего героя в одной из книг сказал: «Я никогда не испытывал доверия к смысловым нюансам, передаваемым с помощью английских артиклей». Я вот тоже в этом плохо разбираюсь. И ориентируюсь, как говорится, по визуальным образам.

Ну и последнее касается Интернета, а также обширного коммьюнити BUTTERFLY TEMPLE в социальных сетях. Поскольку каждый желающий в наши дни может говорить и писать в Сети фактически что угодно, не напрягают ли вас обидные отзывы, какие-то оскорбления, необоснованная критика? В общем, обилие возможностей взаимодействия со слушателями (по сравнению, скажем, с периодом 15-летней давности) – это скорее плюс, или минус?

М: Действительно, за эти годы прогресс способов человеческого общения потрясает! Когда-то интересующиеся поклонники присылали нам письма почтой на специально организованный почтовый ящик… Теперь каждый гражданин, хоть даже и анонимно, может отписать свое мнение и пожелания в Сети. И все это будет тут же доведено до адресата и для всех остальных участников сообщества. Конечно, в этом есть плюсы и минусы. Еще раз не удержусь от цитаты известного современного автора: «Когда человека долго кормят рекламой, экспертизой и событиями дня, у него возникает желание самому побыть брендом, экспертом и новостью (…) — защитный рефлекс изувеченной психики…» Многие люди не могут жить без этого… Но все это не означает, что адресат ДОЛЖЕН всенепременно прочитать все послания и дать на них ответы или просто обрадоваться или расстроиться по поводу прочитанного!

Звучит здраво! Что ж, спасибо за интервью и до встречи на рыцарском фесте!



М: Привет всем людям доброй воли, братское сердце!

Фотографии из вк-паблика BUTTERFLY TEMPLE

Сайт фестиваля «Эпоха Рыцарства»: http://histfest.by