Новая эра мечей. В Озерце прошел фестиваль реконструкции «Эпоха Рыцарства»

Можно по-разному относиться к увлечению исторической реконструкцией и рыцарским движем. Для одних это романтика юности, для других — способ самоутвердиться, найти единомышленников и как-то себя пристроить, для третьих — «само пройдет с возрастом» (что правда лишь отчасти: были среди участников феста и седовласые взрослые мужики, проверенные многочисленными попойками бугуртами), у четвертых — интерес исторический, у пятых — личный… ну да, впрочем, не важно. Главное, наконец наступило лето, и окрестности Минска полнятся зрелищными культурно-развлекательными мероприятиями, где тебе и солнечные ванны, и битвы, и кони, и хмельные напитки, и «Волки Одина» от BUTTERFLY TEMPLE на закате. В общем… почему бы и нет?

Для начала признаюсь: движение ИР прошло мимо меня — то есть, конечно же, рядом (недаром суровые мужики в латах выходили на свой (не)смертный бой под плотный метал-риффаж — и вообще, самой лайтовой песней во время соревнований уик-энда была «Rock You Like A Hurricane»), но все-таки в клубах не состояла, средневековых платьев не шила, воды поверженным воинам не подносила. Поэтому, скажем, оценить, насколько качественно молотятся ослепительно блестящие стальные парни в парных пеших поединках, и на каком этапе пан Яромир вырывает решительное очко у… ммм… московского собрата, к сожалению, не могу. Но было эффектно. (И им, во всем многокилограммовом облачении, по всей вероятности, страшно жарко.) В общем, расскажу о своих впечатлениях человека непосвященного — который, тем не менее, отлично провел два выходных.

Люди

Фестиваль «Эпоха рыцарства» ежегодно — 2017-й стал третьим на его счету — организуется минским КИР «Гивойт», существующим с 2008 года. Основная специализация клуба — реконструкция материальной и духовной культуры ВКЛ XIV — XVI веков, в том числе воссоздание доспехов, костюмов и предметов быта.

Судя по достаточно небольшому количеству посетителей — порядка тысячи человек в первый день; во второй существенно меньше, — бренд пока еще находится в процессе раскрутки.

В целом атмосфера походила скорее на небольшой междусобойчик выходного дня, нежели глобальное тематическое действо: участники турниров были преимущественно местными (особенно запомнился конный рыцарь, браво рассекавший во славу Каменной Горки!), друг друга неплохо знали и задушевно общались.

А когда солнце свалилось за горизонт, и эра мечей уступила место музыкальной программе, и рыцари, и прекрасные средневековые дамы, и представители оргкомитета отправились отжигать, выкидывать коленца под музыку и кавера СТАРОГО ОЛЬСЫ («Highway To Hell» украсил праздник ритмичной дьявольщинкой!), а также трясти головами и водить хороводы под BUTTERFLY TEMPLE. (Об участии которых официальная программа мероприятия, вывешенная на входе в Музей народной архитектуры и быта, впрочем, скромно умолчала: сет москвичей почему-то проходил под шифровкой «концерт средневековой музыки».)

Место

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта (д. Озерцо, 4 км от МКАД; во время проведения феста был организован автобусный маршрут от ст. м «Малиновка») относится к типу музеев-скансенов, т.е. экспозиции под открытым небом. На живописных полях-холмах здесь располагаются мини-деревни: дома, церквушки, школы, хозпостройки и пр., выстроенные согласно историческим типам поселений, характерным для разных регионов белорусского прошлого. Здесь просторно и аутентично, много места практически для всего: и забавиться (будь то стрельба из лука, катания на лошадях, надувные аттракционы для малышни, фотозоны), и посоревноваться, и погулять, и поесть, и полежать на травке, и, если надо, уединиться.

«Дудутки» в сравнении, конечно, разнообразнее, однако в плане скученности, людности и перенасыщенности заметно проигрывают: в дни крупных мероприятий «Дудутки» — практически муравейник. И еще понравилось: никакого жесткого шмона-досмотра на входе, минимум напрягов, все мирно-тихо-спокойно. Озерцо — это место для отдыха.

Инфраструктура минималистична, но недурна: биотуалеты; палатки с едой (вареная кукуруза за 3.50, шашлык за 5, драники, блины, шаурма) и питьем (несколько видов самодельного кваса, медовуха, эль, сбитень, сгубившие ночью не одну буйну голову; по ценам: 5 рублей за литр кваса, 15 — всякое слабоалкогольное а-ля медовуха); есть также местное кафе «Карчма» в эко-стиле со скромным меню и ценами, как в центральных ресторациях Минска.

К «Эпохе рыцарства» также была открыта тематическая ярмарка: элементы рыцарской амуниции, клинки, мечи, ножи, украшения ручной работы; кованые, кожаные изделия, всякие сумочки и веночки.

Движуха

Интересней всего, безусловно, оказались турниры (средневековые песни-танцы, конечно же, тоже тема, но воспринимались скорее как прослойка между батальными действами): поединки пеших рыцарей, вооруженных мечом и щитом, формата «один на один»; бой «три на три» с нежными захватами и пинками противника; свальный грех хаотичный бугурт, когда все на всех, с мечами-алебардами-топорами, и через минуту половина валяется на траве; командный штурм укреплений с лучниками, лучницами и петардно грохочущей «артиллерией».

«Трое на одного можно! Не стесняйтесь, это же массовое сражение!». «Воин потерял голень, бой остановлен!» — провозглашал ведущий, с юмором комментируя ситуации, когда, к примеру, бравые парни, ринувшиеся в атаку, сталкивались шлемами и падали, издавая звон консервной посуды. К счастью, сражения обошлись без серьезных потерь — хотя, надо отдать должное, месили друг друга ребята изрядно и яростно, несмотря ни на жару, ни на дружбу.

Ну а крутейшим моментом (я ждала еще битву алебардистов, но ее почему-то отменили) стали, безусловно, живописные конные турниры, во время которых надо было: а) уговорить коня пробежать турнирный круг с препятствиями — что, к слову, в случае с одной молодой лошадкой было непросто: она всячески сопротивлялась и бегала разве что в паре; б) разрубить капустную голову сарацина; в) попасть копьем в трофейного нарисованного кабанчика; г) выбить кольцо; д) удержаться в седле и сохранить гордый достойный вид на протяжении мероприятия.

Соревнования и по подготовке, и по организации, и по исполнению, безусловно, труднейшие — и, честь-хвала, все прошло практически без заминок. Впечатляюще. Красиво. И усеянное капусткой поле тому в подтверждение. Зеленые сарацины оказались посрамлены.

Музыка

Выбор сопутствующей музыки был, в общем-то, характерен и очевиден: средневековые мотивы, фолк, волынки, дудки, а также прочее, любовно именуемое в народе «лапти-роком». Выступали группы HARDWOOD (по собственному определению — акустический фолк-фэнтези), LITY TALER (были уже в воскресенье и как-то не везло со звуком), вездесущие СТАРЫ ОЛЬСА, а также NEVRIDA, на которых, увы, не попала.

А также, завершая первый день, короткий (вы же помните: музыкантам чуждо многословие), но емкий сет от россиян BUTTERFLY TEMPLE, в последний раз выступавших на белорусских просторах, наверное, столетие тому. И, что наблюдать было особенно приятно, — в группу гармонично и органично вписался наш соотечественник, вокалист Андрей Матюшенко. Крутой, сильный вокал (переходы от чистого к брутальному — просто сказка!), убедительная, мощная, энергичная подача. В общем, немногочисленная публика, оставшаяся на вечерний отрыв, осталась довольна — и, как могла, приветствовала гостей. Которые, приняв в ночи литры эля, уверена, не пожалели о своем участии в фесте. Ну, разве что с утра.

P.S.

* В эти выходные повезло с погодой, несмотря на бред синоптиков, грозивших ливнями и бурями. Было солнечно, чуть ветрено, пахло свежескошенной травой и близким летом.

** Отдельное спасибо ведущим фестиваля, не только поддерживавшим интерес к проходящим мероприятиям и пояснявшим, что именно происходит в настоящий момент, но и ненавязчиво заполнявшим паузы любопытными экскурсами в историю. Эрудиция, опыт, интонации — все было на высоком уровне.

*** На днях ждите большую галерею — чтобы или вспомнить, как оно было, или пожалеть, что не увидели лично!