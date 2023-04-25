GRAND CADAVER идут на второй альбом. Еще больше Mikael Stanne в вашей жизни!Новинки и новости
Mikael Stanne, как Sakis, в последние годы на слуху примерно всегда. Бесконечные гастроли DARK TRANQUILLITY, успехи THE HALO EFFECT — и вот, GRAND CADAVER, стартовавший в 2021-м дебютником Into The Maw Of Death, в 2023-м пошел на второй круг и уже показал пару синглов будущего релиза.
Так проект, начавшийся как «пандемическая» олдскул-дэзовая коллаборация между Микаэлем и гитаристом Alex Stjernfeldt (CHILD, LET THEM HANG, NOVARUPTA), решившими записать пару треков от нечего делать, развивается в нечто большее. И, собственно, почему бы и да? Новые темы звучат, имхо, интереснее материала Into The Maw Of Death.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 150
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Комментарии
Ad Noctum:
Железный рокер Енисей написал(а):
А можно подробнее об увольнении барабанщика? Краем уха слышал, а информацию не нашёл.
Не то, чтобы очень подробно, но Н…
Merzbow:
dead can dance написал(а):
Merzbow написал(а):
Не знаю почему, но немного Лизу Джеральд
Джерард
спасибо. Лоханулся. Сомневался и ошибся. Сам коллекционирую их творче…
Дружище Христос:
Железный рокер Енисей:
А можно подробнее об увольнении барабанщика? Краем уха слышал, а информацию не нашёл.…
Ad Noctum:
Ушёл Хенрикссон, выгнал Йиварпа… Только и остаётся, что, что свадебным генералом шабашить. Эх, Микаэль, Микаэль… …
resurgam:
Nebulae Come Sweet – De Lumiere (2023)
Прозрачными, тонкими, скользящими струнными начинает Nebulae Come Sweet свой свежий опус… включает ритм-секцию под током… и оттого эти змеистые мес…
dead can dance:
Merzbow написал(а):
Не знаю почему, но немного Лизу Джеральд
Джерард…
Merzbow:
Не знаю почему, но немного Лизу Джеральд напомнило.
Но эта что кельтская что викингская тематика в таких печенках сидит.
Тренд и мейнстрим.…
Чорны:
goremyka:
Восторг …
zzz:
Люстра конечно неплохой ансамбль, но как то много его в последнее время.…
DimaCar:
Люстра? …
Бармалей:
Ушёл Хенрикссон, выгнал Йиварпа… Только и остаётся, что, что свадебным генералом шабашить. Эх, Микаэль, Микаэль…
А можно подробнее об увольнении барабанщика? Краем уха слышал, а информацию не нашёл.
Железный рокер Енисей написал(а):
А можно подробнее об увольнении барабанщика? Краем уха слышал, а информацию не нашёл.
Не то, чтобы очень подробно, но Настя об этому упомянула в комментах по ссылке
http://www.hitkiller.com/v-dark-tranquillity-ostalsya-odin-originalnyj-uchastnik.html