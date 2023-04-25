Grand Cadaver stanne
25.04.2023

GRAND CADAVER идут на второй альбом. Еще больше Mikael Stanne в вашей жизни!

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Mikael Stanne, как Sakis, в последние годы на слуху примерно всегда. Бесконечные гастроли DARK TRANQUILLITY, успехи THE HALO EFFECT — и вот, GRAND CADAVER, стартовавший в 2021-м дебютником Into The Maw Of Death, в 2023-м пошел на второй круг и уже показал пару синглов будущего релиза.

Так проект, начавшийся как «пандемическая» олдскул-дэзовая коллаборация между Микаэлем и гитаристом Alex Stjernfeldt (CHILD, LET THEM HANG, NOVARUPTA), решившими записать пару треков от нечего делать, развивается в нечто большее. И, собственно, почему бы и да? Новые темы звучат, имхо, интереснее материала Into The Maw Of Death.

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3 комментария

  • Ad Noctum написал(а):

    Ушёл Хенрикссон, выгнал Йиварпа… Только и остаётся, что, что свадебным генералом шабашить. Эх, Микаэль, Микаэль… http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif

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  • Железный рокер Енисей написал(а):

    А можно подробнее об увольнении барабанщика? Краем уха слышал, а информацию не нашёл.

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  • Ad Noctum написал(а):

    Железный рокер Енисей написал(а):
    А можно подробнее об увольнении барабанщика? Краем уха слышал, а информацию не нашёл.

    Не то, чтобы очень подробно, но Настя об этому упомянула в комментах по ссылке
    http://www.hitkiller.com/v-dark-tranquillity-ostalsya-odin-originalnyj-uchastnik.html

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