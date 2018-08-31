Голос с того света: первая песня последнего альбома WARREL DANE «Shadow Work»

Второй сольный альбом Warrel Dane довести до ума не успел: фатальный инфаркт прервал студийную работу, которой музыкант занимался в Бразилии. Тем не менее, большую часть вокалов он все-таки записал — и коллеги по музыке решили воздать свой трибьют, любовно и по партиям воссоздав авторское видение релиза, получившего название Shadow Work и ставшего, к сожалению, своего рода памятником гению Уоррела. Сегодня в Сети появилась первая песня, «Disconnection System», и фанаты, наконец, смогли выдохнуть. Да, это он. Узнаваемо мрачный. Узнаваемо-уникальный.

«Мы с нетерпением ждем возможности издать 40 минут этой музыки в октябре, — написали представители менеджмента лейбла Jens Prüter и Stefan Franke. — Мы, равно как и многие другие сотрудники Century Media Records, знали Уоррела в течение долгих лет, прошли с ним сквозь огонь и медные трубы, а также, как и тысячи людей во всем мире, с 80-х были фанатами его творчества. Наша команда, музыканты его коллектива, а также художник Travis Smith приложили невероятное количество сил и стараний, чтобы достойно завершить работу над Shadow Work — диском, очерченным жутковатой атмосферой понимания Уоррелом, что это, вероятно, будет его последняя запись. Больно осознавать сегодня, что он оказался прав. Земля тебе пухом, друг».