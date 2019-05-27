SANCTUARY продолжат с новым вокалистом

Warrel Dane умер, но это не повод завязывать, — решили музыканты SANCTUARY. После смерти вокалиста они даже не отменили гастроли в суппорте у ICED EARTH — просто взяли на замену фронтмена WITHERFALL по имени Joseph Michael и откатали все даты: в качестве трибьюта Дэйну и прощания с фанатами. Тем не менее, концерты прошли так хорошо, что прощание обернулось многоточием: этим летом группа выступит с программой 1988-го года Refuge Denied в туре по США и на паре летних фестов в Европе, а в 2020-м возьмется за выпуск альбома.