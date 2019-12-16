THE DEAD HEART COLLECTIVE как загробный проект Warrel Dane. «Я почувствовал на спине знакомую руку»

Уоррела Дэйна не стало 13 декабря 2017 года, но есть люди, которые уверены: этот талантливый человек продолжает вдохновлять и с того света. Так, бас-гитарист James Sheppard представил арт-проект THE DEAD HEART COLLECTIVE, в который вошли музыка и картины из «иного мира», вдохновленные и переданные ему «оттуда» покойным партнером.

«Привет, меня зовут James Sheppard, и вы можете меня знать по работе во влиятельных андеграундных группах SANCTUARY и NEVERMORE.

В 1984 я познакомился с Уоррелом, и сразу стало понятно: мы близкие души. После трех десятилетий любви друг к другу, к музыке и высокой кухне мы получили восхитительный дар совместного владения итальянским рестораном. Мы катались по миру и радовали металхедов. А затем возвращались из тура и готовили в Сиэтле лучшие итальянские блюда. Жизнь была великолепна. А после все разрушилось.

WD скончался. Мой мир рухнул. Днями, неделями я пребывал в состоянии полной растерянности, ожидая, что он даст мне знак. Покажет, что ушел не насовсем. Но мистических снов не было. Никаких свидетельств из загробного мира. Никаких призрачных видений. Только холодная, тяжелая реальность, в которой его не было. Я потерял надежду и веру.

Дома у меня, в гостиной стояла в бездействии гитара. И однажды, поздней ночью февраля 2017-го я почувствовал на спине знакомую руку. Она меня подтолкнула к этому заброшенному инструменту. Я немедленно схватил гитару — и к утру была готова первая тема THE DEAD HEART COLLECTIVE. Я осознал, что именно так он способен взаимодействовать со мной: музыка проложила связующий мост между разными измерениями.

Будучи близкими духовно людьми, мы открыли окно на ту сторону и снова начали общаться, но на другом языке. Уоррел начал передавать, транслировать через меня музыку и картины — все, что я объединяю в проекте THE DEAD HEART COLLECTIVE. Я открыл свою душу новому странному миру.

Тем, кто читает все это со скепсисом, сообщу: я доселе никогда ничего не рисовал. Максимум — красил стены своего дома. Да и в музыке — сочинял разве что басовые партии к песням. Я с тинейджерских времен не играл на шестиструнной гитаре. И вот, внезапно, оказывается, что я и певец, и композитор, и художник — все благодаря инспирации Уоррела. WD благословил меня приоткрыть для вас наш секретный мир в таком магическом формате. Каждая песня здесь проиллюстрирована картиной. Плюс добавлен комментарий о процессе создания всякого элемента искусства с Той стороны».

Что получается на сегодняшний день, смотрите на сайте проекта.