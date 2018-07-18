«Форвааард!!!» Премьера нового трека ANAAL NATHRAKH

Группа ANAAL NATHRAKH показала новый сингл «Forward!», представляющий сентябрьский альбом коллектива A New Kind Of Horror. И это повод ждать осени! Возможно, мы сходу получим бест-оф второго полугодия.

«Это не счастливый альбом, — пишет группа (как будто бы когда-то пела о счастье), — он полон горечи, сарказма, насилия, террора и ужаса; ужасающий и терроризирующий в одинаковой степени. Но, кроме всего прочего, он человеческий. Он искренен настолько, насколько мы вообще на это способны». Однако к черту все описания! Посчитайте, сколько гвоздей в вашу голову забьет этот трек с первого же удара.