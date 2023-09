Это уже слишком! Слушаем новый альбом TESSERACT «War Of Being»

В мире прогрессивных пауков, затягивающих в свои ажурные сети все, что лежит в пределах и за пределами восприятия: в упаковках идентифицированных музыкальных жанров и за ними; в мире реальном и воображаемом; в снах и в сценическом угаре; за криком, за скрежетом, за нежной мелодией, на потусторонней надтреснутой грани, — в мире этих сумасшедших виртуозных всеядных хищников TESSERACT всегда занимали особое место, отполировав навык изящества сложного на дженте и прогрессив-метале и, с истинно британской жаждой новаторства, эволюционировав из оных отдельным биологически-творческим видом.

Не скажу, что все их альбомы стопроцентно хитовы, удачны и идеальны. По крайней мере, до нового, вышедшего пару дней назад War Of Being — самого удивительного, хитросплетенного, фееричного релиза в истории группы, в котором хорошо и восхитительно примерно все, на который можно клеить бирку «современный прогрессивный тяжелый рок» и ставить в музей. Это паутина, из которой не вылезти.

Перечислять ошеломительный жанровый набор, вероятно, нет смысла: фанк, грув, индустриальная поступь, классический прог-метал, неклассический прог-рок, джент-шиза, электроника, сладкая, на грани попсовости, пронзительная меланхолия; ритмический перегруз; взмывающий на фоне кружевной металлической сети узнаваемый проникновенный вокал Daniel Tompkins; скрим, истерия, выпуклые акцентированные партии бас-гитары плюс безупречная мелодическая нить, переводящая добычу из одного эмоционального лабиринта в другой. Слушать War Of Being обязательно целиком: он совершенно разный и любопытный во всех своих закоулках. Однако если выбирать что-то одно — то, наверное, в моем личном топе поселится титульная 11-минутная «War Of Being».

Ну и… понравится альбом, конечно, не всем (как и TESSERACT в принципе). Ибо в этот раз они сделали что-то слишком невероятное. На следующей неделе британцы стартуют с Шарлотт американский тур в компании INTERVALS, UNPROCESSED, ALLUVIAL, THE CALLOUS DAOBOYS — и, честно, просто жду-не дождусь услышать, как все это воплотится на сцене.

