Это уже слишком! Слушаем новый альбом TESSERACT «War Of Being»Блог
В мире прогрессивных пауков, затягивающих в свои ажурные сети все, что лежит в пределах и за пределами восприятия: в упаковках идентифицированных музыкальных жанров и за ними; в мире реальном и воображаемом; в снах и в сценическом угаре; за криком, за скрежетом, за нежной мелодией, на потусторонней надтреснутой грани, — в мире этих сумасшедших виртуозных всеядных хищников TESSERACT всегда занимали особое место, отполировав навык изящества сложного на дженте и прогрессив-метале и, с истинно британской жаждой новаторства, эволюционировав из оных отдельным биологически-творческим видом.
Не скажу, что все их альбомы стопроцентно хитовы, удачны и идеальны. По крайней мере, до нового, вышедшего пару дней назад War Of Being — самого удивительного, хитросплетенного, фееричного релиза в истории группы, в котором хорошо и восхитительно примерно все, на который можно клеить бирку «современный прогрессивный тяжелый рок» и ставить в музей. Это паутина, из которой не вылезти.
Перечислять ошеломительный жанровый набор, вероятно, нет смысла: фанк, грув, индустриальная поступь, классический прог-метал, неклассический прог-рок, джент-шиза, электроника, сладкая, на грани попсовости, пронзительная меланхолия; ритмический перегруз; взмывающий на фоне кружевной металлической сети узнаваемый проникновенный вокал Daniel Tompkins; скрим, истерия, выпуклые акцентированные партии бас-гитары плюс безупречная мелодическая нить, переводящая добычу из одного эмоционального лабиринта в другой. Слушать War Of Being обязательно целиком: он совершенно разный и любопытный во всех своих закоулках. Однако если выбирать что-то одно — то, наверное, в моем личном топе поселится титульная 11-минутная «War Of Being».
Ну и… понравится альбом, конечно, не всем (как и TESSERACT в принципе). Ибо в этот раз они сделали что-то слишком невероятное. На следующей неделе британцы стартуют с Шарлотт американский тур в компании INTERVALS, UNPROCESSED, ALLUVIAL, THE CALLOUS DAOBOYS — и, честно, просто жду-не дождусь услышать, как все это воплотится на сцене.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 244
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Это уже слишком! Слушаем новый альбом TESSERACT «War Of Being»
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Комментарии
Писюн с глазами:
коллапес написал(а):
метал-сцена уже (видимо) какое-то время напоминает сходку каких-то педо-нытиков, которые подобно нищим бардам — готовы хоть гей-гимны петь…
Юрий:
Дружище Христос написал(а):
Юрий написал(а):
Как Родину защищать — все в кусты , но с гитарками красивые лозунги толкать , народу херова тьма , опять же не задар�…
Deuce:
Другой Александр написал(а):
Deuce написал(а):
>что за свободу можно отдать свою жизнь
Окей. Пускай тогда твой Роберт приезжает и отдаёт свою жизнь. Не вопрос.
…
goremyka:
Хорошо пел парень. А его «уход» можно процитировать фразой : «Да… пропал дом»…
Другой Александр:
Deuce написал(а):
>что за свободу можно отдать свою жизнь
Окей. Пускай тогда твой Роберт приезжает и отдаёт свою жизнь. Не вопрос.
Я бы ему такой вариант пред…
Алексей:
нууууу, извиняться — не извиняться — это вопрос спорный, он был на эмоциях, это понятно, все остывают рано или поздно (особенно после смерти…
коллапес:
метал-сцена уже (видимо) какое-то время напоминает сходку каких-то педо-нытиков, которые подобно нищим бардам — готовы хоть гей-гимны петь ради деняк. Нахуй такое гов…
Другой Александр:
Ни фига себе! Я прям ясновидящий. Когда предыдущий пост увидел, подумал что следующий наверное будет про этот гомоскандал.
P. S.
Тут у говнограйндеров Gutalax чёт новое �…
Merzbow:
Пускай альбом запишет с этим существом экс Absu)
Самое омерзительное- когда они все начинают извинятся.
иди до конца,ёптыть…
Merzbow:
Слава Кулифеев:
Вокалист хороший ! Без работы не останется.Не зря Я недавно собрал плейлист Вконтакте со всеми треками где он принимал участие.Насчёт защиты детей согласен с ним.Пр…
Deuce:
>что за свободу можно отдать свою жизнь
Окей. Пускай тогда твой Роберт приезжает и отдаёт свою жизнь. Не вопрос.…
Дед Аким:
Кори можно понять, мужик на самом деле выкладывался и много пережил, одна история фанате — отморзке, облизывающим окрававленнное лицо, чего стоит. И вот ещё коммента…
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