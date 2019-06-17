У Дэйва Мастейна рак горла

Странно, но за последние пять лет это второй метал-вокалист из числа легенд, у которого диагностирован рак горла. Брюс Дикинсон справился с напастью — и, будем верить, Мастейн также одолеет недуг. Если, конечно, внезапно не решит искать помощь у боженьки, а не у врачей — ведь, если помните, сам старина Дэйв некогда утверждал, что исцелил фаната от подобного же недуга.

DaveMustainecancer«У меня обнаружили рак горла, — написал музыкант, — безусловно, с этим фактом придется считаться, но я и раньше имел дело со сложностями. Я плотно сотрудничаю с докторами: разработан план лечения, который, по мнению медиков, сулит 90% успеха. Лечение уже началось».

Большинство «мегадезовских» концертов в 2019-м уже отменено — тем не менее, заверил Мастейн, студийная работа над новым альбомом продолжается в штатном режиме. Здоровьичка ему!

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Александр 18.06.2019 в 03:39

    Блеааааа… Выздоравливай рыжий

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