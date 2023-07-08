CRYPTOPSY завлекают новым альбомом. «Это просто удар в рожу!»

CRYPTOPSY активностью давненько не отличались. В 2012 канадцы выпустили лонгплей Cryptopsy, а затем, до дней сегодняшних, показали лишь пару миников да какие-то сборники. Оказалось, пять лет кряду музыканты работали над восьмым полноформатником As Gomorrah Burns — и результат этих нечеловеческих усилий можно будет оценить в сентябре. Хотя немножечко доступно прямо сейчас.

В составе опять появились новые люди — по сути, с 90-х в команде остается только драммер/бэк-вокалист Flo Mounier, который значок CRYPTOPSY и тащит, периодически размениваясь на другие проекты. Мегаволосатый вокалист Matt McGachy (кстати, ведущий личный подкаст Vox&Hops Metal со всякими интервьюхами), пришедший на The Unspoken King из мира металкора, продолжает рубать за микрофоном — где-то он добавил гроула, и в целом к нынешней манере CRYPTOPSY народ, кажется, попривык. Отторжения не вызывает — да и с высокооктановым, суперинтенсивным, лишенным тормозов техническим сумасшествием инструментальщиков, демонстрируемым синглом «In Abeyance», вполне сочетается. Равно как и с нынешней модой технодэз/дэзкор сцены на сверхскорости, экстрим-речитатив и бездушный, вылизанный, как мясной цех перед приездом начальства, продакшен.

McGachy: «Эта песня о чувстве изолированности, что возникает, когда оказываешься в незнакомой среде. Желание влиться в новую атмосферу, смешанное с тоской по прошлой жизни. Музыкально же «In Abeyance» — это просто удар в рожу! Мощная бронебойная тема, очень простая на поверхности и архисложная внутри».

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