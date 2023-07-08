CRYPTOPSY завлекают новым альбомом. «Это просто удар в рожу!»Блог
CRYPTOPSY активностью давненько не отличались. В 2012 канадцы выпустили лонгплей Cryptopsy, а затем, до дней сегодняшних, показали лишь пару миников да какие-то сборники. Оказалось, пять лет кряду музыканты работали над восьмым полноформатником As Gomorrah Burns — и результат этих нечеловеческих усилий можно будет оценить в сентябре. Хотя немножечко доступно прямо сейчас.
В составе опять появились новые люди — по сути, с 90-х в команде остается только драммер/бэк-вокалист Flo Mounier, который значок CRYPTOPSY и тащит, периодически размениваясь на другие проекты. Мегаволосатый вокалист Matt McGachy (кстати, ведущий личный подкаст Vox&Hops Metal со всякими интервьюхами), пришедший на The Unspoken King из мира металкора, продолжает рубать за микрофоном — где-то он добавил гроула, и в целом к нынешней манере CRYPTOPSY народ, кажется, попривык. Отторжения не вызывает — да и с высокооктановым, суперинтенсивным, лишенным тормозов техническим сумасшествием инструментальщиков, демонстрируемым синглом «In Abeyance», вполне сочетается. Равно как и с нынешней модой технодэз/дэзкор сцены на сверхскорости, экстрим-речитатив и бездушный, вылизанный, как мясной цех перед приездом начальства, продакшен.
McGachy: «Эта песня о чувстве изолированности, что возникает, когда оказываешься в незнакомой среде. Желание влиться в новую атмосферу, смешанное с тоской по прошлой жизни. Музыкально же «In Abeyance» — это просто удар в рожу! Мощная бронебойная тема, очень простая на поверхности и архисложная внутри».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 114
Читайте также:
- Вы только послушайте, какой звук! Музыканты RIVERS OF NIHIL и CRYPTOPSY в коллаборации с австралийской тяжелой электронщиной
- Два свежака от CRYPTOPSY
- Фото: BALFOR, KHORS, POSTHUMOUS BLASPHEMER, CRYPTOPSY в Минске
- Концерт CRYPTOPSY в Минске. Канадские мясорубы
- 5 вещей, которые надо знать о CRYPTOPSY
- Макс Кавалера отправился в Омск, а основатель CRYPTOPSY — в рэп-метал
- Интервью с CRYPTOPSY. «В Квебеке мы можем играть 10-15 концертов в неделю и на каждом собирать полный зал»
1 comment
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
CRYPTOPSY завлекают новым альбомом. «Это просто удар в рожу!»
-
В DIE APOKALYPTISCHEN REITER остались два человека. «30 июня был для нас очень эмоциональным днем».
-
Фронтмен VOLBEAT Michael Poulsen и Marc Grewe (ex-MORGOTH, INSIDIOUS DISEASE) показали новую группу. «Наслаждайтесь, если можете»
-
Британские исследователи™ выяснили, какой процент посетителей фестов занимается на них сексом
-
Вокалист ATHEIST Kelly Shaefer показал новую группу TILL THE DIRT
-
В совместный тур едут дети музыкантов METALLICA
-
Неожиданный суперпроект: LIVING GATE от парней из OATHBREAKER, YOB, AMENRA, OATHBREAKER, CHURCH OF RA
-
DETHKLOK выпускают новый альбом — плюс смотрим трейлер следующего «Metalocalypse»!
-
Вокалист GRETA VAN FLEET Josh Kiszka признался, что он гей
-
Смотрим новый клип DYMNA LOTVA «Смерць Цалуе Ў Вочы»
Комментарии
Merzbow:
Лорд Ворм! Вернись!
что-то пичалька с канадскими ветеранами. Что эти, что Катаклизм…
Писюн c глазами:
Юрий написал(а):
Дружище Христос , понимаю ,что челу с подобным детсадовским ником что то объяснять нет смысла , но попытаюсь , речь не о данной статье , а о этих �…
Bronco:
Поулсена, как дез метал вокалиста, котирую поболее, чем вокалиста Моргот. У первого вокал поглубже и посмачнее. Непонятно зачем туда этого Греве позвали. Может Поул�…
Юрий:
Дружище Христос , понимаю ,что челу с подобным детсадовским ником что то объяснять нет смысла , но попытаюсь , речь не о данной статье , а о этих размазывающих по боро…
Дед Аким:
The HU — Mother Nature ft. LP (Official Music Video)
OUTLANDERS ‘Mystique Voyage’ — Official Visualizer
…
Дед Аким:
The HU — Mother Nature ft. LP (Official Music Video)
Потрясающе красивая музыка, очень красиво, Монголы могут и девчонка голосит. Уровень — примерно выше не куда. При всем уважении к дэт -д�…
Игорь Акимов:
Не хочу хвастаться, но у меня довольно широкий кругозор и музыкальный вкус:) Тарья красавица-лапочка в этом проекте шикарна, очень красиво!!!…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Ребята. 25 июля 2023 года исполняется ровно 40 лет с момента первого релиза нашей любимой METALLICA-KILL’EM ALL. Вот уже 40 лет как мы слушаем музыку Металики. Представляете РОВНО 4…
Другой Александр:
Ad Noctum:
Властелин Певец:
Властелин Певец:
сука, какое душевное соло. ничего нового, ничего сверхъестественного. но прям возвращает в пиздюшество, когда ничего не знал толком.…
Виктор:
Лорд Ворм! Вернись!
что-то пичалька с канадскими ветеранами. Что эти, что Катаклизм