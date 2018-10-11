Два свежака от CRYPTOPSY

У CRYPTOPSY в конце месяца появится новый мини-альбом The Book Of Suffering — Tome II, состоящий из четырех песен, две из которых можно вкусить прямо сейчас.

, рубрика(и): Быстрые новости

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