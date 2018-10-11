Два свежака от CRYPTOPSY

Итальянский SADIST изготовился выпустить в ноябре новый полноформатный альбом Spellbound, лейтмотивом которого явилось творческое наследие Альфреда Хичкока. Одна песня - один фильм, будь то "Исступление", "Птицы", "Психо" (ну как же без него)...