У CRYPTOPSY в конце месяца появится новый мини-альбом The Book Of Suffering — Tome II, состоящий из четырех песен, две из которых можно вкусить прямо сейчас.
Два свежака от CRYPTOPSY
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Cryptopsy
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В этот день родились1965 - Alexander Hacke (EINSTURZENDE NEUBAUTEN)
1969 - Damian Wilson (STAR ONE, ex-THRESHOLD)
1976 - Dominic Aitchison (MOGWAI)
1977 - Denis Volynkin (CELESTIAL CROWN)
20 релизов октября
Behemoth I Loved You At Your Darkest
High On Fire Electric Messiah
Disturbed Evolution
Gorod Æthra
Carpe Noctem Vitrun
Unleashed The Hunt For White Christ
Bloodbath The Arrow Of Satan Is Drawn
Hatesphere Reduced To Flesh
Skull Fist Way Of The Road
Outre Hollow Earth
Internal Bleeding Corrupting Influence
Soulfly Ritual
Sirenia Arcane Astral Aeons
Hate Eternal Upon Desolate Sands
Author & Punisher Beastland
Beyond Creation Algorythm
Chthonic Battlefields Of Asura
Terrorizer Caustic Attack
Into Eternity The Sirens
Aeternus Heathen
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