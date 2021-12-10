Вы только послушайте, какой звук! Музыканты RIVERS OF NIHIL и CRYPTOPSY в коллаборации с австралийской тяжелой электронщиной

10.12.2021
Вы только послушайте, какой звук! Музыканты RIVERS OF NIHIL и CRYPTOPSY в коллаборации с австралийской тяжелой электронщинойНовинки и новости
MONSTERS AROUND US — молодой электронный проект музыканта Colin Cadell из Австралии, позиционирующий себя как «extreme electronic music for a less civilized age» и берущий вдохновение от APHEX TWIN да AUTHOR AND PUNISHER, готовится к выпуску второго альбома (в феврале вышел дебютный Inverted Signs) и в качестве затравки предлагает совершенно чудовищную коллаборацию с CRYPTOPSY (вокал от Matt McGachy) и RIVERS OF NIHIL (Jared Klein, барабаны). В результате звук получился таким, что свежевышедший сингл «Bulletpress» сходу стал для меня открытием недели.
Для разнообразия как раз то, что надо.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 148
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Комментарии
- Зеля: Прикольно!
- Илья: музыка от души!спасибо за творчество!
- Дед Аким: Двое гитаристов, один молодой (подающий надежды) и один (уже великий), они разные, но в гитаристах и должна…
- Писюн с глазами: Anastasiya написал(а): Спасибо всем на добром слове! Будут еще! Было бы прикольно пройти тест по…
- zzz: С учетом того, что я читаю и перевожу гугл транслейт со словарем результат у меня не плох))
- Anastasiya: Спасибо всем на добром слове! Будут еще!
- Sonder77: 6 из 10,тест хорош,к моему сожалению совсем старую рок классику даже не слышал.Поэтому такой и…
- Дед Аким: Swallow the Sun, недавно узнал про эту группу, после публикации Насти, группа потрясающая, производит…
- Зеля: Видел этих ребят вживую, не помню уже где. Очень хорошо раздавали! Барабанщик сумасшедший у них!
- Ad Noctum: 7/10. При этом слушаю и точно знал только за «Пристов», а в остальных тынцал интуитивно.
- Дмитрий: 9/10, не угадал кто такие «fairies». Я почему-то думал, что скинхеды появились чуть позже в 70-х)
- Olaf: 8/10…ошибся в первом и последнем. Тест зачётный!
- KarKAzz: Писюн с глазами написал(а): KarKAzz написал(а): 7 / 10 *завистливо* Заучка! не угадал…
Прикольно!