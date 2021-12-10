Monsters Around Us
10.12.2021

Вы только послушайте, какой звук! Музыканты RIVERS OF NIHIL и CRYPTOPSY в коллаборации с австралийской тяжелой электронщиной

Новинки и новости

MONSTERS AROUND US — молодой электронный проект музыканта Colin Cadell из Австралии, позиционирующий себя как «extreme electronic music for a less civilized age» и берущий вдохновение от APHEX TWIN да AUTHOR AND PUNISHER, готовится к выпуску второго альбома (в феврале вышел дебютный Inverted Signs) и в качестве затравки предлагает совершенно чудовищную коллаборацию с CRYPTOPSY (вокал от Matt McGachy) и RIVERS OF NIHIL (Jared Klein, барабаны). В результате звук получился таким, что свежевышедший сингл «Bulletpress» сходу стал для меня открытием недели.

Для разнообразия как раз то, что надо.

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