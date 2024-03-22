ALESTORM: «Мы решили стать группой номер один в Узбекистане»Новинки и новости
Группа ALESTORM в моем личном ощущении (не настаиваю) — это прикол, который чересчур затянулся. Но до тех пор, пока ребята веселятся, пока способны сочинять заводные песни об Узбекистане как столице мирового пиратства, — все можно понять и простить.
22 марта у жгучих британцев выходит миник Voyage Of The Dead Marauder, и огненный трек с припевом «Uzbekistan is a pirate land» должен если не порвать динамики пивнушек по всему миру (жаль, Патрик уже прошел), то, по крайней мере, сделать ALESTORM «группой номер один в Узбекистане». Как они сами настаивают, в этом и состоит основной план, а фронтмен Chris Bowes обещает, что описанные в сингле события стопроцентно исторически достоверны.
Ждем, когда Шавкат Мирзиёев спляшет под это вприсядку.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 189
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Комментарии
Ad Noctum:
Если бы они были некрофилами- реконструкторами, которые на серьёзных щщах упарываются в аутентичность кроя гульфика, можно и эстов, и куршей, и прусов, и пиктов с бр�…
Другой Александр:
Какой-то непонятный прикол. Зачем выдумывать каких-то узбекских пиратов, когда можно, например, сочинить песню про эстонских?) Реально такие были, кстати. В средние �…
DimaCar:
Смысл возрождения подобных коллективов для меня до сих пор остаётся загадкой: денег они не заработают и ничего путного не сочинят: предыдущий альбом был, говоря мя�…
Алексей:
Сука, конченые ремейки, как же заебали эти лгбт-убожества, осквернили всю классику, мрази, и тут такая же хрень — Скарсгаард этот достал уже, в каждой жопе теперь торч…
Виктор:
Типичная generic-параша
И Post Malone — как некий дополнительный плевок (в саундтрек фильма 1994-го года)
Если бы этот фильм назывался не Ворон, то он не собрал бы и пары баксо…
николай:
Как по мне — так зачёт. Тем более думал что SFU п….ц, вышли покурить и так и курят до сих пор!!!…
Кирилл Юрич:
А мне понравилось, снято красиво. Главный герой — смесь Джокера, Пеннивайса (как ни странно.) и американского подростка-поклонника Mudvayne/Slipknot, времен второй половины 2…
juris:
Merzbow:
Интересно, а так же возмущались когда сериал с Дакаскосом вышел?…
Оззи:
Ну вот теперь они на западе будут по пивным концерты давать. Сбылась мечта идиотов. Потом всем там надоедят, посуду будут мыть, а там и домой за собираются. Только ко�…
Ма$$аракш:
Другой Александр:
Необычный кавер на «Dunkelheit» Burzum в жанре фонк. Варгу надо заценить. А то он говорил, что раньше слушал транс и техно. Может и такое ему зайдёт)
https://youtube.com/watch?v=Y4NKDzinIFU&pp=y…
asdf:
Какой-то непонятный прикол. Зачем выдумывать каких-то узбекских пиратов, когда можно, например, сочинить песню про эстонских?) Реально такие были, кстати. В средние века промышляли морским разбоем на Балтике.
Если бы они были некрофилами- реконструкторами, которые на серьёзных щщах упарываются в аутентичность кроя гульфика, можно и эстов, и куршей, и прусов, и пиктов с бретонцами. А так хоть Узбекистан, хоть Сан-Марино, хоть Петушинская республика с объявлением войны Норвегии.