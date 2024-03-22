ALESTORM
22.03.2024

ALESTORM: «Мы решили стать группой номер один в Узбекистане»

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Группа ALESTORM в моем личном ощущении (не настаиваю) — это прикол, который чересчур затянулся. Но до тех пор, пока ребята веселятся, пока способны сочинять заводные песни об Узбекистане как столице мирового пиратства, — все можно понять и простить.

22 марта у жгучих британцев выходит миник Voyage Of The Dead Marauder, и огненный трек с припевом «Uzbekistan is a pirate land» должен если не порвать динамики пивнушек по всему миру (жаль, Патрик уже прошел), то, по крайней мере, сделать ALESTORM «группой номер один в Узбекистане». Как они сами настаивают, в этом и состоит основной план, а фронтмен Chris Bowes обещает, что описанные в сингле события стопроцентно исторически достоверны.

Ждем, когда Шавкат Мирзиёев спляшет под это вприсядку.

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2 комментария

  • Другой Александр написал(а):

    Какой-то непонятный прикол. Зачем выдумывать каких-то узбекских пиратов, когда можно, например, сочинить песню про эстонских?) Реально такие были, кстати. В средние века промышляли морским разбоем на Балтике.

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  • Ad Noctum написал(а):

    Если бы они были некрофилами- реконструкторами, которые на серьёзных щщах упарываются в аутентичность кроя гульфика, можно и эстов, и куршей, и прусов, и пиктов с бретонцами. А так хоть Узбекистан, хоть Сан-Марино, хоть Петушинская республика с объявлением войны Норвегии.

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