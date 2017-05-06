Алкоголизм и безумие. Новый клип ALESTORM «Mexico»: «Ничего лишнего, просто бухалово, пираты и взрывы»

Поскольку на подходе очередные длинные выходные, предлагаю начинать оттопыриваться и радоваться жизни — благо, ALESTORM, подготовившие новый альбом No Grave But The Sea, выпустили парочку угарных видео, посвященных любимому времяпровождению группы. «Вероятно, нам надо прорекламировать скорый релиз и сказать, что он мрачнее и тяжелее предшественников, но… это вранье, — с присущей самоироничностью пишут разбитные шотландцы. — Зато в нем дохрена эпических гимнов о пиратах, бухлишке и псевдонаучной криптогеографии. Короче, все как мы любим. И как, надеемся, также покатит вам, люди и собаки».

Почему песни о пиратах должны любить собаки (и каких пород), музыканты, правда, не поясняют. Но продолжают свой зоопарк темой об осликах — так, в свежеопубликованном клипе на тему «Mexico» часть участников группы предстает в чутка необычном виде. Зато пьет как обычно. Ибо этот клип как раз-таки рассказывает и показывает, как приятно ужалиться напитками в Мексике.

«Это наша любимая страна во всем мире! — радуются ALESTORM. — И давайте отметим этот факт, а также релиз нашего нового видео вместе! В нем нет ничего лишнего, просто бухалово, пираты и взрывы. И немного ослов». Ну что, вы готовы? Какие, говорите, виды текилы предпочитаете в это время суток?..