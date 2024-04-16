evergrey presentan nuevo sencillo falling from the sun de nuevo album theories of emptiness
16.04.2024

EVERGREY анонсировали новый альбом. «Впервые за много лет вы услышите, как у нас зарычит Jonas Renkse из KATATONIA»

Новинки и новости

Одна из самых восхитительных прог-метал групп на планете, никогда не обманывающая ожиданий, — душевные, инновативные, талантливые EVERGREY анонсировали на июнь четырнадцатый лонгплей Theories Of Emptiness, и судя по сингловой, сопровождаемой взрывным видеорядом, взрывной же «Falling From the Sun», его смело можно заносить в список мастхэв. Особенно если вы любите фейерверки!

«Мы потратили на пиротехнику, наверное, голливудский бюджет, — смеется Tom Englund, — но такова была затея: стоять, как рок-звезды, под дождем из фейервеков и играть тему, которая сама по себе — рок-звезда. Думаю, «Falling From the Sun» идеально представляет группу как она есть: здесь есть емкий рифф, грохочущие барабаны, а также роскошный, незабываемый мелодический хук, которым мы крайне гордимся».

«Что касается Theories Of Emptiness, нужно еще упомянуть, что гостевое участие в записи принял Jonas Renkse, ответственный за уникальную атмосферу KATATONIA. Частичка оной теперь досталась и нам! А еще, возможно, впервые за много лет вы услышите, как Jonas рычит».

В «Falling From the Sun» никто не рычит, но это прямо хит.

Количество просмотров: 32

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *