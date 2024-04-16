EVERGREY анонсировали новый альбом. «Впервые за много лет вы услышите, как у нас зарычит Jonas Renkse из KATATONIA»Новинки и новости
Одна из самых восхитительных прог-метал групп на планете, никогда не обманывающая ожиданий, — душевные, инновативные, талантливые EVERGREY анонсировали на июнь четырнадцатый лонгплей Theories Of Emptiness, и судя по сингловой, сопровождаемой взрывным видеорядом, взрывной же «Falling From the Sun», его смело можно заносить в список мастхэв. Особенно если вы любите фейерверки!
«Мы потратили на пиротехнику, наверное, голливудский бюджет, — смеется Tom Englund, — но такова была затея: стоять, как рок-звезды, под дождем из фейервеков и играть тему, которая сама по себе — рок-звезда. Думаю, «Falling From the Sun» идеально представляет группу как она есть: здесь есть емкий рифф, грохочущие барабаны, а также роскошный, незабываемый мелодический хук, которым мы крайне гордимся».
«Что касается Theories Of Emptiness, нужно еще упомянуть, что гостевое участие в записи принял Jonas Renkse, ответственный за уникальную атмосферу KATATONIA. Частичка оной теперь досталась и нам! А еще, возможно, впервые за много лет вы услышите, как Jonas рычит».
В «Falling From the Sun» никто не рычит, но это прямо хит.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 32
Читайте также:
- Фото: DARK TRANQUILLITY, EVERGREY, JUNGLE ROT, BELPHEGOR, GOD DETHRONED, HYPOCRISY, KEEP OF KALESSIN, NIGHTWISH на круизе 70000 Tons of Metal
- EVERGREY снова в теме! В феврале выходит «Escape Of The Phoenix»
- Смотрим новый клип EVERGREY «Weightless»
- «Это будет самый наш мрачный и тяжелый альбом». Слушаем новинку EVERGREY «A Silent Arc»
- Альбом сентября. EVERGREY «Hymns For The Broken»
Обновления
-
Метал-аукционы: гитара Шульдинера за 21000 и билет с концерта, на котором был убит Даймбэг
-
Ожидаемый альбом апреля. HIGH ON FIRE «Cometh The Storm»
-
В Осло сгорел культовый Helvete
-
Jack Owen: «Новообретенная трезвость Сhris Barnes помогла при записи нового SIX FEET UNDER»
-
Стоит послушать. Альбом HOUWITSER «Sentinel Beast» спустя 14 лет молчания
-
Атмо-блэк-метал порно с тирольским колоритом: новое видео группы PERCHTA (очень NSFW)
-
В Чечне запретили музыку вне диапазона 80 — 116 ударов в минуту
-
Сатана вызывает. Новый суперпроект польских металистов SATAN’S CALL с логотипом, в котором уже усмотрели фашизм
-
Самые популярные метал-группы по странам согласно статистике Spotify
-
RAMMSTEIN обвиняют в плагиате за песню «Deutschland»
Комментарии
аля:
аля:
Зануда написал(а):
фу бля… ну всмысле, доброго всем утра!
великая цитата на все случаи понедельника…
Александр:
Тварь написал(а):
очень жаль.
внутри не был, но мимо проходил не раз.
я в Осло бываю по выхам, а в выхи тут все закрыто
Блин, вопрос без подкола, неужели за всё …
Черноярец:
Алексей написал(а):
Это кара за сожжёные цэркви
Возмездие)…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Я считаю что французы просто пиарятся. У них этот кусочек всю песню практически а у RAMMSTEIN это только вступление. И у немцев есть нормальная музыка и слова куплетов и …
аля:
R написал(а):
Если на обложке замер
Вскрытый труп на простыне
Или в рот кончают даме
Или просто все в говне
Язва или глаукома
Или в голове топор-
Знай, что на �…
аля:
MysT написал(а):
кстати)) —
http://www.amiright.com/album-covers/beatles-yesterday-and-today-butcher-cover-parodies/
не грузица…
аля:
хорошая статья, вот только термин пгм всё впечатление спортил
щас агрессия полетит 10…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Да Чак использовал такие же Стэлсы для концертов только черного цвета. У него их было 2 или 3. То что он не использовал эту гитару для концертов конечно существенно с�…
Тварь:
Тварь:
очень жаль.
внутри не был, но мимо проходил не раз.
я в Осло бываю по выхам, а в выхи тут все закрыто…
Anastasiya:
Варгот написал(а):
Вся статья , полная дичь и не правда , как мне известно из первоисточника с Осло , пожар был у входа , скорее всего из за проводки ,подвал и рари…
Зануда:
Добавить комментарий