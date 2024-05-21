Новинка! Сингл NIGHTWISH «Perfume Of The Timeless»Новинки и новости
В прошлом году NIGHTWISH удивили публику, заявив, что уходят с концертных площадок на неопределенное время — и даже, вопреки обычаям шоубиза, не станут кататься в поддержку будущего альбома. Однако пообещали, что в утешение выпустят диск из 12 песен в 2024-м.
Так, лонгплей под названием Yesterwynde появится 20 сентября, а первый сингл «Perfume Of The Timeless» уже доступен в прокате.
Туомас: «Когда мы на Nuclear Blast впервые собрались на обсуждение нового диска и синглов, я сказал, что премьерной хочу показать тему на 8 с половиной минут и припевом на отметке 3:30. Они в ответ: «Идеально!» Я даже удивился, но потом понял, что мы вообще можем делать все, что хотим. И делаем. Я читал, что для Spotify нужны песни, на которых вокалы начинаются не позднее 15 секунды, иначе люди просто пропускают трек. Внимания, мол, на большее не хватает. А наше наследие позволяет нам поступать по-своему».
Вот, собственно, длинная песня.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 257
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Комментарии
atr:
На удивление, послушал больше одного раза. Какой-то всплеск есть.…
Писюн c глазами:
Ветошь:
Другой Александр:
Дед Аким написал:
Блин, из меня пошляк получается, а так вообще я очень скромный и культурный в жизни.
Я сегодня в инете в углу страницы увидел рекламу. Цвето…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
….но это ещё не самое плохое, вынужден был общаться с молодежью временно и они слушали современный русский рэп, мне стало плохо физически, пр…
Polaris:
Он что, маленький что ли? Он просто сказал СМИ: «А-та-та ребята! Так нельзя! Меня упоминать не надо! А не то я вас наругаю!» Так что ли было? Он даже в суд ни разу не обраща…
Ka1n:
Унылая муть, имхо, этот Марти. Особенно последнее творение. Как-то слушал его старые сольники — было пободрее…
Писюн с глазами:
Другой Александр написал(а):
Писюн c глазами написал:
Счас повылезают любители «элитных» монотонных говножужжалок и начнут нудеть, какое же Павервулф и Сабат…
Anastasiya:
V2 написал(а):
Может быть ты знаешь, когда открывается продажа билетов на круиз для простых смертных? Организаторы на письма не особо отвечают, а пропустить не �…
Дед Аким:
Блин, из меня пошляк получается, а так вообще я очень скромный и культурный в жизни.…
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
Žanamari & J’Animals — Kreten Pomalo (Official Video)
По моему это музон классный жизнерадостный и девчонка красавица, либо я ничего не понимаю
https://youtu.be/S4yprv…
V2:
Может быть ты знаешь, когда открывается продажа билетов на круиз для простых смертных? Организаторы на письма не особо отвечают, а пропустить не хочется.…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Писюн c глазами написал:
Счас повылезают любители «элитных» монотонных говножужжалок и начнут нудеть, какое же Павервулф и Сабат…
Музыкальная графомания от Туомаса
Невыразительно. Прошлый альбом-то поинтереснее был.
На удивление, послушал больше одного раза. Какой-то всплеск есть.