Perfume Of The Timeless
21.05.2024

Новинка! Сингл NIGHTWISH «Perfume Of The Timeless»

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В прошлом году NIGHTWISH удивили публику, заявив, что уходят с концертных площадок на неопределенное время — и даже, вопреки обычаям шоубиза, не станут кататься в поддержку будущего альбома. Однако пообещали, что в утешение выпустят диск из 12 песен в 2024-м.

Так, лонгплей под названием Yesterwynde появится 20 сентября, а первый сингл «Perfume Of The Timeless» уже доступен в прокате.

Туомас: «Когда мы на Nuclear Blast впервые собрались на обсуждение нового диска и синглов, я сказал, что премьерной хочу показать тему на 8 с половиной минут и припевом на отметке 3:30. Они в ответ: «Идеально!» Я даже удивился, но потом понял, что мы вообще можем делать все, что хотим. И делаем. Я читал, что для Spotify нужны песни, на которых вокалы начинаются не позднее 15 секунды, иначе люди просто пропускают трек. Внимания, мол, на большее не хватает. А наше наследие позволяет нам поступать по-своему».

Вот, собственно, длинная песня.

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3 комментария

  • Ветошь написал(а):

    Музыкальная графомания от Туомаса https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

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  • Писюн c глазами написал(а):

    Невыразительно. Прошлый альбом-то поинтереснее был.

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  • atr написал(а):

    На удивление, послушал больше одного раза. Какой-то всплеск есть.

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