19.06.2022
Видеоинтервью с Лесли Найфом: «Даже если поменяется власть, завтра я вернуться в Беларусь не смогу»Блог . Интервью
Лесли Найфа лишний раз представлять, думаю, нет необходимости — а вот чем в настоящий момент занимается музыкант, вынужденно покинувший Беларусь год назад, планирует ли воссоединиться с GODS TOWER и продолжить активно заниматься группой — о жизни, о тусовке, о Литве и всяком важном насущном поговорить было не только можно/нужно, но также крайне любопытно.
В целом разговор получился серьезнее, чем я предполагала, — но какие времена, такие и беседы.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 123
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Видеоинтервью с Лесли Найфом: «Даже если поменяется власть, завтра я вернуться в Беларусь не смогу»
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