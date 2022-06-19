lesly knife gods tower
19.06.2022

Видеоинтервью с Лесли Найфом: «Даже если поменяется власть, завтра я вернуться в Беларусь не смогу»

Блог . Интервью

Лесли Найфа лишний раз представлять, думаю, нет необходимости — а вот чем в настоящий момент занимается музыкант, вынужденно покинувший Беларусь год назад, планирует ли воссоединиться с GODS TOWER и продолжить активно заниматься группой — о жизни, о тусовке, о Литве и всяком важном насущном поговорить было не только можно/нужно, но также крайне любопытно.

В целом разговор получился серьезнее, чем я предполагала, — но какие времена, такие и беседы.

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