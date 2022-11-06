Voivod Michel Away Langevin interview
06.11.2022

Видеоинтервью с VOIVOD. Michel «Away» Langevin: «Мы сейчас популярнее, чем когда-либо!»

Блог . Интервью

Легенда в студии (то есть zoom’e): после клипа VOIVOD «Quest For Nothing», который нарисовал искусственный интеллект, мне удалось созвониться с одним из основателей, концептуальным лидером, арт-директором, барабанщиком VOIVID Michel «Away» Langevin, и, кажется, разговор получился весьма занимательным.

(В видео доступны английские и русские субтитры.)

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