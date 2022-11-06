Видеоинтервью с VOIVOD. Michel «Away» Langevin: «Мы сейчас популярнее, чем когда-либо!»Блог . Интервью
Легенда в студии (то есть zoom’e): после клипа VOIVOD «Quest For Nothing», который нарисовал искусственный интеллект, мне удалось созвониться с одним из основателей, концептуальным лидером, арт-директором, барабанщиком VOIVID Michel «Away» Langevin, и, кажется, разговор получился весьма занимательным.
(В видео доступны английские и русские субтитры.)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 10
Читайте также:
Обновления
-
Видеоинтервью с VOIVOD. Michel «Away» Langevin: «Мы сейчас популярнее, чем когда-либо!»
-
HOLY MOSES прощаются со сценой: последний альбом и последний тур
-
Метал-группы с животными на вокале: коты, собаки, свинки и даже насекомые!
-
Kirk Hammett об ужастиках: «Посмотрев этот фильм, я четыре месяца еженощно спал с зажженным светом»
-
Просто и со вкусом: новый альбом GOATWHORE «Angels Hung From The Arches Of Heaven»
-
Robert Fripp: «Мне 76 лет, с хрена ли меня должно волновать, кому что не нравится?»
-
Лучший концерт сезона: IRON MAIDEN и WITHIN TEMPTATION в Гринсборо
-
Очередной суперпроект: ELEGANT WEAPONS с участием музыкантов JUDAS PRIEST и PANTERA
-
IMMORTAL анонсировали новый альбом «War Against All»
-
DODHEIMSGARD отменяют концерты. «Успех не финален, провал не фатален».
Комментарии
Дед Аким:
Граф де Билл написал(а):
Моран написал(а):
Я был на концерте Мэйден в 14 году, это убого. 4 деда, бренчашие слабыми стариковскими руками слабенькие рокопопс риффы…
Дед Аким:
Куда катится этот грешный мирЗа гранью добра и зла, лучше покойников переслушаю — Луча…
Граф де Билл:
Моран написал(а):
Я был на концерте Мэйден в 14 году, это убого. 4 деда, бренчашие слабыми стариковскими руками слабенькие рокопопс риффы из 70х и еле сипящий Дики…
DimaCar:
Последний альбом был шикарным. Надеюсь, справятся с задачей и в этот раз!…
Моран:
Я был на концерте Мэйден в 14 году, это убого. 4 деда, бренчашие слабыми стариковскими руками слабенькие рокопопс риффы из 70х и еле сипящий Дикинсон, я был их фанатом …
atr:
afterglowstar написал(а):
Прикосновение
О да! Жизнь прекрасна и удивительна!…
Anastasiya:
afterglowstar написал(а):
Из снг-шных — советский «Прикосновение»
О да, у меня была психотравма после просмотра этого вот дома в ночи в одиночку …
Станислав:
Писюн c глазами:
Никогда не понимал такую хуету. Ну как разовый стеб-проект было бы смешно, наверное. В таких масштабах — тупо …
afterglowstar:
Из зарубежных — первый «Синистер».
Из снг-шных — советский «Прикосновение»…
Ігор:
Читал когда-то интервью с Lugubrum.Там,вроде бы свинка хрюкала для какого-то альбома.…
juris:
хотелось бы видеть данные «группы» на сцене в полном «животном» составе…
Ігор:
Ігор написал(а):
Кое-что из старых мистических фильмов:
Пророчество Мотылька,Приют,Стрекоза,Полусвет,Ужас Амитвиля,Эмили Роуз,Ключ от всех дверей,Глубина……
Добавить комментарий