Voivod new
21.01.2022

Паранормальности. Слушаем новые песни VOIVOD

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Канада исправно снабжает метал-сцену техничными/необычными/крутыми командами, и тем не менее, VOIVOD — ветераны космического метала, мешавшие трэш с технократичной экспериментальщиной и прогрессивом на грани авангарда, когда это еще не было ни модно, ни объяснимо-понятно; всегда обгонявшие время и, тем не менее, бомбящие уже сорок лет — именно VOIVOD были и по-прежнему остаются основным метал-брендом страны. С классических пор в составе осталось два участника (кто умер, кто устал), однако в идеях нет недостатка — так что в феврале выходит пятнадцатый альбом коллектива Synchro Anarchy. Слушать, как всегда, обязательно.

Как рассказали музыканты, ввиду карантинов и ограничений альбом писался необычайно долго: с обменом демками на расстоянии, в отсутствие живой студийной магии, на которую они чрезвычайно полагались все эти годы, — однако в итоге вышел «стопроцентно войводским». Что бы это ни значило.

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