12.03.2021
Видеоинтервью с AZARATH — о том, как сделать крутой альбом в условиях пандемииБлог . Интервью
(Marcin «Skullripper» Sienkiel)
Новый формат для сайта — видеоинтервью по скайпу, с вокалистом/гитаристом группы, выпустившей один из самых злобных, мастерски суровых, мощнейших по подаче и звуку дэз-блэковых альбомов 2020 года: AZARATH.
Субтитры (русские, английские) доступны в настройках. И не забудьте сообщить, как вам такой подход — лучше или хуже, чем просто читать.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 180
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2 комментария
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Видеоинтервью с AZARATH — о том, как сделать крутой альбом в условиях пандемии
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Огромная благодарность вам за крутой подарок поклонникам Azarath!
От имени сообщества vk.com/azarath_band_pl
Круто! Всё новое это всегда хорошо, стоять на месте — плохо. Но мне, конечно, удобнее читать — на просмотр видео нужно выделять время, которое есть далеко не всегда