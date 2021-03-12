Видеоинтервью с AZARATH — о том, как сделать крутой альбом в условиях пандемии

(Marcin «Skullripper» Sienkiel)

Новый формат для сайта — видеоинтервью по скайпу, с вокалистом/гитаристом группы, выпустившей один из самых злобных, мастерски суровых, мощнейших по подаче и звуку дэз-блэковых альбомов 2020 года: AZARATH.

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