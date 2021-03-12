AZARATH band
12.03.2021

Видеоинтервью с AZARATH — о том, как сделать крутой альбом в условиях пандемии

Блог . Интервью

(Marcin «Skullripper» Sienkiel)

Новый формат для сайта — видеоинтервью по скайпу, с вокалистом/гитаристом группы, выпустившей один из самых злобных, мастерски суровых, мощнейших по подаче и звуку дэз-блэковых альбомов 2020 года: AZARATH.

Субтитры (русские, английские) доступны в настройках. И не забудьте сообщить, как вам такой подход — лучше или хуже, чем просто читать.

Количество просмотров: 180

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2 комментария

  • Pat написал(а):

    Огромная благодарность вам за крутой подарок поклонникам Azarath!
    От имени сообщества vk.com/azarath_band_pl

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  • Алексей написал(а):

    Круто! Всё новое это всегда хорошо, стоять на месте — плохо. Но мне, конечно, удобнее читать — на просмотр видео нужно выделять время, которое есть далеко не всегда

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