На крыльях Инферно: новый залп AZARATH «Sancta Dei Meretrix»Новинки и новости
Говорят, больше всего на свете поляки любят журек, ходить в церковь и сатанинский дэз-блэк. Причем последний пункт в ноябре обещают усилить: группа AZARATH, во всех отношениях инфернальный проект драммера BEHEMOTH Inferno, выпускает на Agonia Records седьмой полноформатный альбом Saint Desecration.
По сути, дальше можно не говорить ничего (будучи достаточно продуктивным коллективом, AZARATH много лет долбят примерно в одном и том же направлении, и делают это дьявольски качественно): ураганный трек под названием «Sancta Dei Meretrix» орет и крушит мощнее любых эпитетов, продолжая адовый путь 6,66 предыдущих альбомов. Круто, безо всяких вопросов.
P.S. Кстати, не знаю, обратили вы внимание или нет, но в отсутствие концертной деятельности «бегемотов» Инферно нашел силы и время завершить работу над блэкушным дебютником TERRESTRIAL HOSPICE — совместного проекта с концертным гитаристом GORGOROTH и барабанщиком TORTORUM, известным как Skyggen (он же Paimon — можете помнить этот ник, к примеру, по THUNDERBOLT).
Альбом «забавно» называется Indian Summer Brought Mushroom Clouds, и хотя подземельному блэк-метал миру он едва ли подарит какие-либо откровения, фанам крепко скроенного прямолинейного олд-скула зайдет как козел в пентаграмму. Ну и, опять же, +1 к польской Сатане в ущерб церкви и журека.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 196
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А уже в ноябре Инферно запишет ударные к новому альбому Behemoth, + ведётся работа над новым альбомом Witchmaster, запись которого запланирована на январь. Неустанный Проминьский работает, несмотря ни на что.
12.12.2020 в Варшаве состоится релиз-шоу Azarath, с участием других инфернальных банд.
Кстати, обложку нового альбома ‘Saint Desecration’ нарисовала Марта Проминьска, жена барабанщика
Годный трек, эти поляки говна не делают. Не то что Бегем… Ой, о чем это я?