30.08.2020

Видео недели: NECROPHOBIC «The Infernal Depths Of Eternity»

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Похоже, эта осень принесет любопытный релиз от шведов NECROPHOBIC: на октябрь коллектив анонсировал альбом Dawn Of The Damned и недавно показал клип на «The Infernal Depths Of Eternity», второй сингл будущего лонгплея после июльского «Mirror Black». Эпичность темы, надо признать, зашкаливает — вызывая ощущение, что после массивного дэз-блэкового Mark Of The Necrogram 2018 года группа, не ослабевая напор, решила вбросить некоторой… хмммм… прогрессивности, что ли. Лиричности.

Клип рисовал модный аниматор Costin Chioreanu, мрачно-вдохновенные работы которого в последние годы украсили не один метал-коллектив. Задумка авторов концептуальна: на «Mirror Black» NECROPHOBIC открывали для слушателя дверь на ТУ сторону, а на «The Infernal Depths Of Eternity» начали показывать ее обитателей.

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1 comment

  • послушник написал(а):

    А есть такой музыкальный термин «плотный пиздецъ» ? Если термина нет, то суслик есть … ( фильма ДМБ )http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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