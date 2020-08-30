Видео недели: NECROPHOBIC «The Infernal Depths Of Eternity»Новинки и новости
Похоже, эта осень принесет любопытный релиз от шведов NECROPHOBIC: на октябрь коллектив анонсировал альбом Dawn Of The Damned и недавно показал клип на «The Infernal Depths Of Eternity», второй сингл будущего лонгплея после июльского «Mirror Black». Эпичность темы, надо признать, зашкаливает — вызывая ощущение, что после массивного дэз-блэкового Mark Of The Necrogram 2018 года группа, не ослабевая напор, решила вбросить некоторой… хмммм… прогрессивности, что ли. Лиричности.
Клип рисовал модный аниматор Costin Chioreanu, мрачно-вдохновенные работы которого в последние годы украсили не один метал-коллектив. Задумка авторов концептуальна: на «Mirror Black» NECROPHOBIC открывали для слушателя дверь на ТУ сторону, а на «The Infernal Depths Of Eternity» начали показывать ее обитателей.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 121
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