necrophobic band
18.03.2024

Стоит послушать. Новый альбом NECROPHOBIC «In The Twilight Grey»

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На днях вышел еще один обязательный альбом марта — In The Twilight Grey шведского NECROPHOBIC, и с одной стороны, неудивительно (ибо эти дяди никогда в своей длинной дискографии не выпускали слабых или даже посредственных дисков), а с другой, потрясающе и отрадно, что на 35-м году существования группы они способны на такой емкий, цельный, свежий, рафинированно-органичный и одновременно сокрушительно мощный релиз.

Шведы идеально понимают, что делают, и идеально понимают, как это подать. Плотный, густой, замешанный на мраке и дьявольщине интенсивный динамичный риФФленый блэк-дэз они оборачивают гладким призрачным соло-покрывалом и хэви-мелодикой, — и эта реализованная с хирургической точностью помесь работает с первой до последней песни. А потом хочется слушать снова. Отличный альбом, браво.

Найти его в Сети, думаю, не составит проблем — а в закулисье «некрофобических» концертных действ отправляет видео «Mirrors Of A Thousand Lakes», в основу которого легли бэкстейдж-съемки одного из недавних выступлений в Германии.

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