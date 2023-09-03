Видео: фронтмен SLAUGHTER TO PREVAIL борется с медведем

Русская дэзкоровая группа SLAUGHTER TO PREVAIL в прошлом году релоцировалась во Флориду, город Орландо, однако «русских» привычек не оставила. (К слову, в отличие от тех INNER MISSING, осудив войну, ребята не отказываются от своих корней и российских флагов на концертах — потому что, по их мнению, не нужно экстраполировать вину на всех русских людей скопом.) Так, фронтмен коллектива Alex Terrible давеча показал в своем инстаграме, как он боролся с медведем. «Это самая русская штука, которую я видел в жизни!» — написал кто-то из радостных комментаторов.

Выглядит занятно. Одно непонятно: почему все-таки медведь, если Флорида известна своими крокодилами? Не пора ли поднять планку?

Ну и если кто интересуется творчеством SLAUGHTER TO PREVAIL, этим летом у них вышел сингл «Viking».

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