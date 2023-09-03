alex terrible Slaughter To Prevail
03.09.2023

Видео: фронтмен SLAUGHTER TO PREVAIL борется с медведем

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Русская дэзкоровая группа SLAUGHTER TO PREVAIL в прошлом году релоцировалась во Флориду, город Орландо, однако «русских» привычек не оставила. (К слову, в отличие от тех INNER MISSING, осудив войну, ребята не отказываются от своих корней и российских флагов на концертах — потому что, по их мнению, не нужно экстраполировать вину на всех русских людей скопом.) Так, фронтмен коллектива Alex Terrible давеча показал в своем инстаграме, как он боролся с медведем. «Это самая русская штука, которую я видел в жизни!» — написал кто-то из радостных комментаторов.

Выглядит занятно. Одно непонятно: почему все-таки медведь, если Флорида известна своими крокодилами? Не пора ли поднять планку?

Ну и если кто интересуется творчеством SLAUGHTER TO PREVAIL, этим летом у них вышел сингл «Viking».

Количество просмотров: 278

4 комментария

  • Писюн c глазами написал(а):

    Группа говно http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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  • Merzbow написал(а):

    эх, когда то deathcore причисляли к грайнду. Даже в журнале М было. Это я про группу Burnt by the Sun. Там и дэткор и металкор ну и частица грайнда тоже была.
    Кто ж знал, что это всё выльется в такой тренд?

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  • GD написал(а):

    Не сказал бы, что группа прям говно, но не заходит.
    А вот кавера под именем Alex Terrible в своё время неплохо прокачали:
    Максим — Знаешь ли ты:
    https://www.youtube.com/watch?v=sQMvrF0Ub40
    Шутуфинский — 3е сентября:
    https://www.youtube.com/watch?v=Sas8lUs5t-4
    Лучше оригиналов http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • ratfred написал(а):

    Тема ебли не раскрыта

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