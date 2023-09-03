Видео: фронтмен SLAUGHTER TO PREVAIL борется с медведемБлог
Русская дэзкоровая группа SLAUGHTER TO PREVAIL в прошлом году релоцировалась во Флориду, город Орландо, однако «русских» привычек не оставила. (К слову, в отличие от тех INNER MISSING, осудив войну, ребята не отказываются от своих корней и российских флагов на концертах — потому что, по их мнению, не нужно экстраполировать вину на всех русских людей скопом.) Так, фронтмен коллектива Alex Terrible давеча показал в своем инстаграме, как он боролся с медведем. «Это самая русская штука, которую я видел в жизни!» — написал кто-то из радостных комментаторов.
Выглядит занятно. Одно непонятно: почему все-таки медведь, если Флорида известна своими крокодилами? Не пора ли поднять планку?
Ну и если кто интересуется творчеством SLAUGHTER TO PREVAIL, этим летом у них вышел сингл «Viking».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 278
4 комментария
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Видео: фронтмен SLAUGHTER TO PREVAIL борется с медведем
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Комментарии
Anastasiya:
Другой Александр написал(а):
As We Are
Агонь! …
ratfred:
Миша:
Раздеть Лив, это мечта моего юношества. Когда будет разводится пусть мне напишет )))…
GD:
Не сказал бы, что группа прям говно, но не заходит.
А вот кавера под именем Alex Terrible в своё время неплохо прокачали:
Максим — Знаешь ли ты:
Шут…
Алексей:
всё это печально конечно, но вот слово культура в словосочетании современная культура нужно брать в ковычки), так будет правильней)))…
Merzbow:
эх, когда то deathcore причисляли к грайнду. Даже в журнале М было. Это я про группу Burnt by the Sun. Там и дэткор и металкор ну и частица грайнда тоже была.
Кто ж знал, что это вс…
Писюн c глазами:
Дед Аким:
Про Колдуна хорошая шутка, чувство юмора есть, одобряю
Просто сравнил Колдуна среди попс�…
Дед Аким:
PS. По предыдущей загрузке, две песни не загрузились, 1 Ева о которой говорил Eva Under Fire ft. Cory Marks – Unstoppable (Official Music Video)
2 кавер великих Accept — Killi…
ratfred:
Алексей написал(а):
Не знаю как кому,но мне тема очень зашла; видос прикольный,ну а про облогу я лучше промолчу..
Прекрасная тема, облога как у у Егора Летова. …
Дед Аким:
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Дед Аким:
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Алексей:
Не знаю как кому,но мне тема очень зашла; видос прикольный,ну а про облогу я лучше промолчу..…
Группа говно
эх, когда то deathcore причисляли к грайнду. Даже в журнале М было. Это я про группу Burnt by the Sun. Там и дэткор и металкор ну и частица грайнда тоже была.
Кто ж знал, что это всё выльется в такой тренд?
Не сказал бы, что группа прям говно, но не заходит.
А вот кавера под именем Alex Terrible в своё время неплохо прокачали:
Максим — Знаешь ли ты:
https://www.youtube.com/watch?v=sQMvrF0Ub40
Шутуфинский — 3е сентября:
https://www.youtube.com/watch?v=Sas8lUs5t-4
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