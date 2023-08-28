Экс-российская, а ныне израильская группа INNER MISSING: «Не важно, насколько испорчен диктаторским безумием мир: искусство пробьется сквозь грязь»Блог
Готический дуэт из Санкт-Петербурга INNER MISSING выпустил альбом Dead Language в наименее удачный момент истории: 25 февраля 2022 года, когда всем вдруг стало совсем не до музыки. Музыканты — они же семейный дуэт Павел «Sigmund» и Александра «Melaer» — сразу выступили с осуждением войны, и, что неудивительно, вскоре покинули Россию. Так что теперь творят, выступают и выпускают музыку в Израиле.
«Прошел месяц с тех пор, как мы покинули Россию (и как вы можете заключить из предыдущих заявлений, покинули навсегда), — писал в прошлом году Павел. — Дорога была рискованной и трудной, однако сейчас с огромной радостью и надеждой объявляем, что мы стали гражданами государства Израиль, ввиду чего коллективы INNER MISSING и STELLAR VOID также станут частью израильской сцены. Я всегда гордился своим еврейским происхождением, и сейчас бесконечно благодарен стране, давшей нам шанс начать новую жизнь. У нас сейчас нет совсем ничего — кроме свободы и чести, — но, несмотря на лишения, мы чувствуем себя лучше, чем раньше. И пускай невозможно избавиться от нашей части коллективной ответственности за военные преступления России, по крайней мере, у нас больше нет связей с этой страной, опутанной фашистской мерзостью. Мы начнем все с нуля – это займет время, но когда-нибудь появятся новые песни, новые альбомы и, конечно же, концерты. Наилучшие пожелания всем и спасибо за вашу поддержку!»
И вот, в 2023-м, первый сингл на новом месте. Песня называется «Hiraeth», и по словам автора, легшее в название слово из уэльского языка практически непереводимо: «это личное, специфическое ощущение, представляющее собой помесь тоски по дому, ностальгии и грусти». «Как любая сложная эмоция, она с трудом поддается выражению, но тому, кто испытал такое чувство однажды, легко уловить его отблеск в чужих глазах, ибо оно универсально. Больше года я не был способен что-либо создать, а потом появилась эта песня: она была придумана, создана и записана за считанные дни. И она не только отображает мою потерю — дома, и также других дорогих мне вещей, но также, как ни парадоксально, подтверждает истинность убеждения: не важно, насколько испорчен, испещрен мещанской трусостью и диктаторским безумием мир, — искусство, как росток, все равно пробьется сквозь залежи грязи вверх, к свету».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 221
Читайте также:
3 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Экс-российская, а ныне израильская группа INNER MISSING: «Не важно, насколько испорчен диктаторским безумием мир: искусство пробьется сквозь грязь»
-
Фото: Brutal Assault 2023, часть третья. INFECTED RAIN, ANAAL NATHRAKH, DEICIDE, CRIPPLED BLACK PHOENIX, CULT OF LUNA, MARDUK
-
Репортаж с фестиваля Brutal Assault 2023: возвращение «домой», часть вторая
-
Репортаж с фестиваля Brutal Assault 2023: возвращение «домой», часть первая
-
Еще одна офигительная история из мира кэнселлинга. Как суровая дэзкор-сцена реагирует на обвинения бывших девушек
-
Инфернуса из GORGOROTH покалечил «маленький жирный ничтожный» хулиган
-
Видеоинтервью с TROLLWALD: грустный тролль Апан
-
METALLICA «72 Seasons» стал лучшим альбомом первого полугодия 2023
-
Лучше чем NIGHTWISH? Марко Хиетала спелся с Тарьей
-
«Здравствуйте! Нас зовут Владимир и Надежда. Мы — артисты и основатели группы IRDORATH. Неравнодушные беларусы. Бывшие политзаключенные»
Комментарии
Merzbow:
Мог бы в Биробиджан уехать)
В целом, все эти боруцы из за бугра…
Их ждёт судьба Штефана Цейга и его жены.
Это печально.…
коллапес:
сразу вспоминаются времена пандемии, когда все «диванные аналитики» вдруг стали «дипломированными вирусологами».
также и тут, после начала СВО каждый унылый бздун �…
GD:
Дед Аким написал(а):
дуэт с Чичериной — Мой Рок-н-ролл.
Противоречивая песня. Помнится, она послужила камнем преткновения между ними, когда Юлия исполнила её…
Гот с накрашенными губами для красоты:
А я всегда говорил что оккультизм до добра не доведёт, вот и напал какой то маленький, ничтожный гомункул на него. Доигрались как говориться.
Статья забавно написан…
Алексей:
Maximilian_Hell:
Neil:
Дед Аким:
Ой как хорошо, вообще шикарная группа. Универсальная, качество определяется, могут играть быстро (в пределах жанра), могут медленно, могут в среднем темпе, и при этом…
GD:
Дед Аким написал(а):
GD написал(а):
Дед Аким написал(а):
Дед Аким написал(а):
БИ-2, Lumen & Агата Кристи — А мы не ангелы, парень [МЕЧ]
Боян 15 летней выдержки. Все три …
Дед Аким:
И для релакса, расслабления, совсем другая музыка, но не попса. В СССР до войны были плакаты — Джаз музыка толстых. Сейчас ты слушаешь Джаз — а завтра Родину продашь. Д�…
Anastasiya:
Дед Аким:
GD написал(а):
Дед Аким написал(а):
Дед Аким написал(а):
БИ-2, Lumen & Агата Кристи — А мы не ангелы, парень [МЕЧ]
Боян 15 летней выдержки. Все три ВИА к песне отношени…
Нокт:
Anastasiya написал(а):
Нокт написал(а):
типа промо цели, все дела… короче, иногда бесполезно что-то доказывать и надо просто идти пить пиво
Ну есть более понятный �…
Шалом православные,бля.
сразу вспоминаются времена пандемии, когда все «диванные аналитики» вдруг стали «дипломированными вирусологами».
также и тут, после начала СВО каждый унылый бздун вдруг стал «борцом за справедливость» и «политическим эскпертом».
на деле же — ссыкливые мыши разбежались во славу ахтунга, потому что думали, что будет как в голливудском кино: Россию-Матушку разорвет на второй день от того, что какие-то гниломордые обсосы будут кашлять гноем из-за границ…
кому вы теперь тут нах нужны, гои двуличные.
зигуйте теперь на бат-мицвах за дранные шекели…
Мог бы в Биробиджан уехать)
В целом, все эти боруцы из за бугра…
Их ждёт судьба Штефана Цейга и его жены.
Это печально.