Экс-российская, а ныне израильская группа INNER MISSING: «Не важно, насколько испорчен диктаторским безумием мир: искусство пробьется сквозь грязь»

Готический дуэт из Санкт-Петербурга INNER MISSING выпустил альбом Dead Language в наименее удачный момент истории: 25 февраля 2022 года, когда всем вдруг стало совсем не до музыки. Музыканты — они же семейный дуэт Павел «Sigmund» и Александра «Melaer» — сразу выступили с осуждением войны, и, что неудивительно, вскоре покинули Россию. Так что теперь творят, выступают и выпускают музыку в Израиле.

«Прошел месяц с тех пор, как мы покинули Россию (и как вы можете заключить из предыдущих заявлений, покинули навсегда), — писал в прошлом году Павел. — Дорога была рискованной и трудной, однако сейчас с огромной радостью и надеждой объявляем, что мы стали гражданами государства Израиль, ввиду чего коллективы INNER MISSING и STELLAR VOID также станут частью израильской сцены. Я всегда гордился своим еврейским происхождением, и сейчас бесконечно благодарен стране, давшей нам шанс начать новую жизнь. У нас сейчас нет совсем ничего — кроме свободы и чести, — но, несмотря на лишения, мы чувствуем себя лучше, чем раньше. И пускай невозможно избавиться от нашей части коллективной ответственности за военные преступления России, по крайней мере, у нас больше нет связей с этой страной, опутанной фашистской мерзостью. Мы начнем все с нуля – это займет время, но когда-нибудь появятся новые песни, новые альбомы и, конечно же, концерты. Наилучшие пожелания всем и спасибо за вашу поддержку!»

И вот, в 2023-м, первый сингл на новом месте. Песня называется «Hiraeth», и по словам автора, легшее в название слово из уэльского языка практически непереводимо: «это личное, специфическое ощущение, представляющее собой помесь тоски по дому, ностальгии и грусти». «Как любая сложная эмоция, она с трудом поддается выражению, но тому, кто испытал такое чувство однажды, легко уловить его отблеск в чужих глазах, ибо оно универсально. Больше года я не был способен что-либо создать, а потом появилась эта песня: она была придумана, создана и записана за считанные дни. И она не только отображает мою потерю — дома, и также других дорогих мне вещей, но также, как ни парадоксально, подтверждает истинность убеждения: не важно, насколько испорчен, испещрен мещанской трусостью и диктаторским безумием мир, — искусство, как росток, все равно пробьется сквозь залежи грязи вверх, к свету».

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