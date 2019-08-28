В комнате с белым потолком. На подходе альбом WHITE WARD «Love Exchange Failure»

Украинская группа WHITE WARD попала на радары в 2017-м, выпустив блэкушно-экспериментально-джазово-депрессивный Futility Report. Их вскоре подхватили французы Debemur Morti Productions, специализирующиеся на андеграундных дарованиях, — и вот 20 сентября выходит второй лонгплей Love Exchange Failure, 10-минутную титульную тему которого послушать можно прямо сейчас. Больной саксофон на лезвии суицида и плотная блэковая пелена, застлавшая пустые глазницы. Предостережение. Боль. Красота.

…I delegate my weaknesses to you
And carve a hymn to tyranny
With nails that go deep inside your chest
I wish you all the best

white-ward-band«Однажды нам написал из США парень по имени Колин. В течении нескольких суток врачи пытались вызвать у него приступ эпилепсии, и наша музыка помогла ему не сойти с ума. Парню запрещалось спать, так что он лежал и несколько часов подряд слушал Futility Report», — рассказывали ранее в интервью музыканты.

Но если вы, скажем, нервный и грустный, кто знает, как повлияет следующая пилюля.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 29.08.2019 в 00:37

    Ого, здорово!!!

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