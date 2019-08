В комнате с белым потолком. На подходе альбом WHITE WARD «Love Exchange Failure»

Украинская группа WHITE WARD попала на радары в 2017-м, выпустив блэкушно-экспериментально-джазово-депрессивный Futility Report. Их вскоре подхватили французы Debemur Morti Productions, специализирующиеся на андеграундных дарованиях, — и вот 20 сентября выходит второй лонгплей Love Exchange Failure, 10-минутную титульную тему которого послушать можно прямо сейчас. Больной саксофон на лезвии суицида и плотная блэковая пелена, застлавшая пустые глазницы. Предостережение. Боль. Красота.

…I delegate my weaknesses to you

And carve a hymn to tyranny

With nails that go deep inside your chest

I wish you all the best