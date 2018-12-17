Tobias Sammet о новом сингле AVANTASIA: «Некоторые коллеги по сцене решили, что я свихнулся»

15 февраля любители фэнтезийных метал-опер и размашистых эпиков получат свой, почти «валентиновский» подарок: AVANTASIA выпускают новый альбом Moonglow, и судя по выложенному на прошлой неделе лирик-видео «The Raven Child», компромиссов Tobias Sammet по-прежнему не приемлет. И если уж ему есть сказать, то будьте уверены: пассаж предстоит многословный. И на 11 минут минимум. А с гостевыми вокалами придут персонажи рангом не ниже, чем Hansi Kürsch и Jørn Lande.

«Мы никогда не были форматной, радио-ориентированной группой с хитами по две с половиной минуты. Так что хотя некоторые коллеги по сцене решили, что я свихнулся, ставя первым синглом «The Raven Child», не считаю, что для нас это такая уж дичь.

Эта тема подчеркивает разнообразие материала AVANTASIA, мельчайшие аспекты, характеризующие мой подход к звуку и аранжировкам. Это целый трип в мрачный и фантастический мир, насыщенный кельтскими символами, хэви-метал россыпью, гимноподобными вокальными партиями, григорианскими песнопениями, а также каноничными хорами, — поэтому, уверен, пройдя путь целиком, многие наши фэны оценят и поймут эту песню. Коммерческой ее, безусловно, не назовешь, но это не имеет значения. Главное, чтобы уже сейчас наши преданные слушатели поняли, чего ждать от будущего релиза AVANTASIA».

Из вокалистов с громкими именами на альбоме, кстати, можно будет услышать Ronnie Atkins (PRETTY MAIDS), Eric Martin (MR. BIG), Geoff Tate (QUEENSRŸCHE), Michael Kiske (HELLOWEEN), Bob Catley (MAGNUM), Candice Night (BLACKMORE’S NIGHT), Mille Petrozza (KREATOR). Ну а вот что нам напели Sammet, Kürsch и Lande. Слушаем!