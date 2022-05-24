Новинка AVANTASIA «The Wicked Rule The Night». Адреналиновый немецкий хэви

Новинка AVANTASIA «The Wicked Rule The Night». Адреналиновый немецкий хэвиНовинки и новости
AVANTASIA выставили новую тему «The Wicked Rule The Night» первым синглом осеннего альбома A Paranormal Evening With The Moonflower Society, и если не смотреть на название, можно запросто решить, что ютуб подсунул незаконнорожденного энергично-голосистого хэви-метал отпрыска RAGE и PRIMAL FEAR. Причем пошел сынишка именно в PRIMAL FEAR — ибо поет, кричит и верещит на треке узнаваемый Ralf Scheepers.
Tobias Sammet: «Я настолько доволен тем, как вышел будущий релиз, что на место стартового сингла можно было поставить любую песню. Однако как-то так получилось, что в последние два года мне не терпелось рвануть во всю мощь, на всех парах, как только подвернется возможность соскочить с поводка.
Вероятно, многие из вас ожидали менее экстремальный трек в качестве сопровождения очередного вторжения AVANTASIA в земную атмосферу. Но AVANTASIA не лимитирована стилистически, в творчество группы укладывается все: коммерческий материал, эпика, гротеск, угар, — в специфичном мире группы найдется место чему угодно. Мы нашли собственную кротовую нору и подчиняемся иным законам.
В общем, я чувствую, что «The Wicked Rule The Night» — будоражащая, непредсказуемая, свежая и по-настоящему новая тема, несмотря на фирменные отпечатки AVANTASIA или EDGUY. Кому нужны очевидные ходы?»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 8
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