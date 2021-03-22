THYRFING снова в деле! С первым клипом в своей истории

THYRFING снова в деле! С первым клипом в своей историиБлог
«Döp dem i eld» — называется новый сингл группы THYRFING, пропавшей было на восемь лет, но уже вроде как подготовившей альбом под названием Vanagandr. Кроме всего прочего, новинка — первый официальный видеоклип в истории коллектива, но если честно, сказать, чтоб он представлял собою нечто особенное, воплощающее славную 25-летнюю историю нестандартных шведских блэк-металистов, так и не скажешь. Зато песня шикарна!
Как сообщили музыканты, этот трек они написали для альбома первым, еще в 2015 году, аккурат после выхода De ödeslösa. И в чем-то предшественник, безусловно, припоминается. Ярость, агрессия, напор, сокрушительность к трети звучания «Döp dem i eld» обретают знакомый фолк-эпический привкус; далее вбрасывается мелодика, скрипки — и потом все как во сне. Прослушал — и включаешь после шести минут на репит.
Чудное возвращение, ожидаем полный формат!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 182
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Нормас, думал. они уже развалились. Хорошая группа. Не ново, но хорошо.