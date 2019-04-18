В начале месяца поляки BLINDEAD выпустили, пожалуй, свой самый странный альбом — Niewiosna, воспринимающийся как саундтрек к беспокойному, нервному, черно-белому фильму.
Так весна или нет? Ищем ответы в новом альбоме BLINDEAD «Niewiosna»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Blindead
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1976 - Rudolf "Ruud" Adrianus Jolie (WITHIN TEMPTATION, MAIDEN UNITED)
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