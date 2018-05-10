Концерт BLINDEAD в Минске. Впервые и навсегда

Когда организатор концерта, который состоялся при полупустом зале, светясь от счастья, говорит, мол, будет шанс — привезу еще, и не так уже важно, сколько людей разделит сей фантастический опыт, — это значит, все удалось. Одухотворяюще, опустошающе, эмоционально: поляки BLINDEAD внезапно оказались одной из мощнейших команд, которые когда-либо доводилось видеть вживую. Словно ANATHEMA на тяжелых наркотиках, за полтора часа они вырвали душу и кусочек сердца, пропустив еще трепещущие внутренности через связки риффов и струн, через связки вокалиста Петра («Прямо Джон Сноу!» — оценила внешность нынешнего фронтмена фотограф Александра), воздевавшего руки и, под действием момента, обращающегося в кровоточащую эмоцию и звук.

Жесткие, техничные, грустные, увлекающие, штормящие — в записи BLINDEAD, пускай и делая любопытную нестандартную музыку на перекрестках прог/пост-метала, дума и сладжа, такого впечатления все-таки не производят. На сцене же они, жадно подпитываемые энергетическими потоками, оглушительны, объемны, всеобъемлющи, ошеломительны и гипнотично-пугающи, словно стихийное бедствие. Меланхолический ступор под «Wastelands». Блаженная обездвиженность в нервном жерле «Ascend». Основой сетлиста стал последний альбом Ascension, с вкраплением Affliction XXIX II MXMVI и Absence, — и теперь знаю точно: лишь увидев группу вживую, можно в полной мере оценить ее творчество — хватая, как утопленник, воздух, и наблюдая красочные нефтяные круги на леденящей водной поверхности. Задержи дыхание. Умри. И еще раз.

В наихудших традициях нашего местного совка, гастрольку на концерт удалось получить лишь за две недели до мероприятия, потому с рекламой никто толком не развернулся. Ну и, в общем-то, жаль. Всех, кто не пришел на этот концерт. Однако на будущее запомните: вживую эти поляки — мастхэв. Незабываемы.

Местный суппорт также оказался хорош, хотя и не особенно тематичен (под аффективный шквал от гостей так и просился, скажем, CHALLENGER DEEP): DOWNHILL втаптывали настроение в сладж и грязь, демонстрируя странные кинофильмы и пробуя сцену на прочность ожесточенными прыжками. Так тебе, дрянь! Получай! Больше насилия. Вязкой бездуховности. «We dream to wear your skin», — пишут эти ребята на официальной страничке, и посмотрев на DOWNHILL вживую, веришь в такое охотно.

Со своей личной истерикой следом пришли VICTIM PATH, с годами и со сменой фронтмена мигрировавшие от визгливого блэка в мрачный депрессив-дарк… ну, в общем, этакий около-DSBM — с жалобными стенаниями и хриплыми криками вокалиста, которого временами хотелось подойти и как-то успокоить, что ли, угостить пивом. Погладить. Хотя внешне это, конечно, самый брутальный персонаж нынешнего состава VP, со всеми их кудряво-плюшевыми гитаристами, хлеставшими зал безжалостной соло-лозой. Настроения — от метал-баллад до отчаянного гитарного смерча; разнотемпово, многообразно и… интригующе. Недаром у группы на подходе новый альбом. С новым ее разножанровым звуком.

…Ну а затем, после перерыва на подключения и чек, вышли BLINDEAD. И я пропала.

Фоторепортаж появится в ближайшем будущем.