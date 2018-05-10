Концерт BLINDEAD в Минске. Впервые и навсегда

Когда организатор концерта, который состоялся при полупустом зале, светясь от счастья, говорит, мол, будет шанс — привезу еще, и не так уже важно, сколько людей разделит сей фантастический опыт, — это значит, все удалось. Одухотворяюще, опустошающе, эмоционально: поляки BLINDEAD внезапно оказались одной из мощнейших команд, которые когда-либо доводилось видеть вживую. Словно ANATHEMA на тяжелых наркотиках, за полтора часа они вырвали душу и кусочек сердца, пропустив еще трепещущие внутренности через связки риффов и струн, через связки вокалиста Петра («Прямо Джон Сноу!» — оценила внешность нынешнего фронтмена фотограф Александра), воздевавшего руки и, под действием момента, обращающегося в кровоточащую эмоцию и звук.
Жесткие, техничные, грустные, увлекающие, штормящие — в записи BLINDEAD, пускай и делая любопытную нестандартную музыку на перекрестках прог/пост-метала, дума и сладжа, такого впечатления все-таки не производят. На сцене же они, жадно подпитываемые энергетическими потоками, оглушительны, объемны, всеобъемлющи, ошеломительны и гипнотично-пугающи, словно стихийное бедствие. Меланхолический ступор под «Wastelands». Блаженная обездвиженность в нервном жерле «Ascend». Основой сетлиста стал последний альбом Ascension, с вкраплением Affliction XXIX II MXMVI и Absence, — и теперь знаю точно: лишь увидев группу вживую, можно в полной мере оценить ее творчество — хватая, как утопленник, воздух, и наблюдая красочные нефтяные круги на леденящей водной поверхности. Задержи дыхание. Умри. И еще раз.
В наихудших традициях нашего местного совка, гастрольку на концерт удалось получить лишь за две недели до мероприятия, потому с рекламой никто толком не развернулся. Ну и, в общем-то, жаль. Всех, кто не пришел на этот концерт. Однако на будущее запомните: вживую эти поляки — мастхэв. Незабываемы.
Местный суппорт также оказался хорош, хотя и не особенно тематичен (под аффективный шквал от гостей так и просился, скажем, CHALLENGER DEEP): DOWNHILL втаптывали настроение в сладж и грязь, демонстрируя странные кинофильмы и пробуя сцену на прочность ожесточенными прыжками. Так тебе, дрянь! Получай! Больше насилия. Вязкой бездуховности. «We dream to wear your skin», — пишут эти ребята на официальной страничке, и посмотрев на DOWNHILL вживую, веришь в такое охотно.
Со своей личной истерикой следом пришли VICTIM PATH, с годами и со сменой фронтмена мигрировавшие от визгливого блэка в мрачный депрессив-дарк… ну, в общем, этакий около-DSBM — с жалобными стенаниями и хриплыми криками вокалиста, которого временами хотелось подойти и как-то успокоить, что ли, угостить пивом. Погладить. Хотя внешне это, конечно, самый брутальный персонаж нынешнего состава VP, со всеми их кудряво-плюшевыми гитаристами, хлеставшими зал безжалостной соло-лозой. Настроения — от метал-баллад до отчаянного гитарного смерча; разнотемпово, многообразно и… интригующе. Недаром у группы на подходе новый альбом. С новым ее разножанровым звуком.
…Ну а затем, после перерыва на подключения и чек, вышли BLINDEAD. И я пропала.
Фоторепортаж появится в ближайшем будущем.
А ударник у Blindead как рубил!!!!
Кстати, вокалист Victim Path напомнил Тревора из Sadist :)))
Fevra написал(а):
А ударник у Blindead как рубил!!!!
Кстати, вокалист Victim Path напомнил Тревора из Sadist :)))
Тревор толще раза в три примерно)
был уверен, что будет мега круто, но так и не попал, жаль, всё ещё за десчть тысяч от синеокой (
Были плюсы и минусы. Хороший звук в целом. И громкий неперегруженный звук на Blindead. Но мои уши после хэдлайнеров до сих пор не отошли. Можно было открутить 30% громкости смело, чтобы не убивать перепонки посетителей.
У Downhill материал отличался от представленных на бэндкампе группы записей в сторону более энергичного и е*анутого стаффа в духе Нового Орлеана. Отыграли хорошо. Большой минус сета — вокалисту нужно учиться сценическому поведению. Быть «поющей задницей» не круто. Смотрится предельно тупо, ребят. Второй минус — нулевая работа с публикой. Ладно, последнее не обязательно, но желательно, если группа хочет смотреться на сцене. Ежели в стояние жопой к публике вложена антисоциальная идея отгородиться от толпы, то зачем вообще выходить не сцену? Группе строго рекомендовано побольше энергичности в подаче и вокалиста прокачать, играют ведь на инструментах хорошо. Чесгря парни в клетчатых рубашках понравилась мне больше всех в этот вечер.
Victim Path смотрелись явно уверенней, хотя и были не в своей тарелке на этом «празднике жизни». Маска вокалиста, очевидно заменяющая нанесение грима (и его грязные последствия для исполнителя к концу сета) — явление оч. спорное. Всё-таки классический пэйнт был бы более по понятиям к этой музыке. Или вообще без него. Это не Arcturus по концепции или всякие другие прочие маскарады. Это не всё. Также вокалист регулярно подвывал в стиле Наттрамна, что навевало мысли о плагиате. Вкупе с этой аккуратной масочкой всё это было неким оксимороном. Смешали бобы с горохом. Нужно разрабатывать собственный подход к вокалу, парни. Ведь по музыке технически всё хорошо в рамках выбранного курса. Итог следующий. Как и в случае с Downhill оригинальности или хоть какой-то местной аутентичности замечено не было. Источники влияния также вполне отслеживаемы. Ну и добавлю ещё дёгтя, да … Старое лого ансамбля считаю более оригинальным, чем стандартный рисунок в стиле Кристофа Шпайзеля. Группа на любителя, коим я не являюсь. Отыграли хорошо, но излишне рафинированно.
Blindead. Группа явно на любителя. Вокалист это отдельная тема. Он выглядел попросту потерянным и явно выбивался из общей пачки. Его не было слышно, да и сам он не проявлял признаков активности ни как вокалист, ни как фронтмен. Возможно, некоторым девушкам нравятся такие типажи мужчин. Но в с равнении с ним даже Йонас Ренксе не воспринимается флегматиком. Диагноз следующий. Нет энергии у чувака, нет вокальных данных, соответствующих высокому музыкальному уровню группы. А по музыке всё было отлично, реально феерия. Несмотря на всю эту вкусовщину и специфичность стиля группы, которая нашпиговала альбомы всем чем угодно и уже давно, тем самым заняв уверенно нишу. И я 1000 раз не соглашусь с автором блога насчёт аналогий с Anathema, которую видел живьём несколько раз. Anathema от начала и до конца держат толпу всё выступление, у них попросту куча энергетики и харизмы несмотря на спокойный стафф. А здесь я увидел хороших инструменталистов и вокалиста, который откровенно халтурил. Возник резонный вопрос. А умеет ли он вообще петь? Как-то так …
Всё IMHO
Вокалист, конечно, интроверт, но мне очень понравилось, как он, предельно сосредоточенный, транслировал эмоции мимикой, движениями, какими-то минималистичными, но, тем не менее, вполне выразительными средствами. А еще здорово было, что на сцене выкладывались абсолютно все музыканты BLINDEAD — группа воспринималась как цельный, живой, беспокойный и восхитительный организм. Даже барабанщик не затерялся!