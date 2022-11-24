Sully Erna, GODSMACK о будущем альбоме «Lighting Up The Sky»: «Это наш финальный рывок, изо всех сил»Блог
GODSMACK в феврале выпускают альбом Lighting Up The Sky (после предшественника When Legends Rise прошло пять лет), и, как обещает Sully Erna, это будет последний релиз в дискографии группы. Которая, тем не менее, разваливаться не собирается. Равно как и переставать выступать вживую.
«Думаю, это самый важный диск, который мы когда-либо сочиняли и записывали. Я никогда в жизни — доселе — не говорил ничего в стиле: «Мы записали новый альбом, и он самый-самый лучший-прелучший». Прочитайте хоть все интервью в моей карьере, не найдете такого. То есть, конечно, я всегда с любовью относился к релизам GODSMACK и знал, что отдельные синглы отлично зайдут публике, но не позиционировал их как работу всей жизни.
А теперь уверенно говорю: «Это наша лучшая работа». Самая эмоциональная. Самая последняя. Это финальный рывок, изо всех сил. Каждый грамм энергии, силы, чувства, всего, что в нас вообще когда-либо было, стало частью этого альбома. Особенно в моем случае, так как я написал большинство песен. И не то, чтобы оно так задумывалось и планировалось, — есть ощущение, будто все случилось самостоятельно, неким мистическим образом сама Вселенная сочинила эту пластинку.
Не знаю, что мы будем делать после нее. Не вижу смысла продолжать сочинять музыку. Кажется, что дело закрыто, закончено — в хорошем понимании слова. Тем не менее, мы будем продолжать давать концерты — ради фэнов, — и останемся в гастрольном строю ради них».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 99
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Комментарии
Дружище Христос:
Merzbow написал(а):
смотря на кого идут. Если бы Варг всё же согласился дать концерты- деньги бы у приглашающей стороны нашлись. Даже если бы Варг захотел только жи…
goremyka:
Merzbow написал(а):
смотря на кого идут. Если бы Варг всё же согласился дать концерты- деньги бы у приглашающей стороны нашлись. Даже если бы Варг захотел только жи…
Писюн с глазами:
Sargnir написал(а):
Какая ебала, что в комментариях, что в высказывание. Понятно одно: плохо, что bm как таковой вышел за пределы своих кругов, и хомяки теперь носятс…
gtp:
через ваше гейство Фредди и подцепил СПИД!
башками-то думайте, прежде чем нытьё тут разводить!
или у вас члены вместо бошек?
ИЛИ ЗАДНИЦЫ?!!…
Merzbow:
смотря на кого идут. Если бы Варг всё же согласился дать концерты- деньги бы у приглашающей стороны нашлись. Даже если бы Варг захотел только жить в Хилтоне и катать…
Merzbow:
не так давно на авито номер playgirl с Питом продавали за 45 тысяч рублей.
Вот, что культ делает!)…
Дядюшка Пох:
Мне кажется всем похуй на очередные высказывания Нергала. Он лепит много хуйни. Сам себе бывает противоречит,сам себя наебывает и сам перед собой оправдывается. …
Александр:
Отличная новость!!
P.S. 4 часа назад через купил пару недостающих изданий альбомов ( а именно Life Is Killing Me и Bloody Kisses, а так же героя статьи, красную диджи версию с DVD диско…
Дед Аким:
Писюн с глазами написал(а):
Дед Аким написал(а):
Какая оказывается Настя, романтичная, душевная девушка, полный восторг!!!
Кажется, кто-то любит создавать себе …
Виктор:
ну такая себе карьера. За всю жизнь написал полторы нормальные песни, и потом всю жизнь их самокопировал с разной степенью успешности.
А ещё этого придурка надо бы…
Sargnir:
Какая ебала, что в комментариях, что в высказывание. Понятно одно: плохо, что bm как таковой вышел за пределы своих кругов, и хомяки теперь носятся, и выдают мысли, одн…
Писюн с глазами:
Дед Аким написал(а):
Какая оказывается Настя, романтичная, душевная девушка, полный восторг!!!
Кажется, кто-то любит создавать себе богинь …
Дед Аким:
Какая оказывается Настя, романтичная, душевная девушка, полный восторг…
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