Sully Erna, GODSMACK о будущем альбоме «Lighting Up The Sky»: «Это наш финальный рывок, изо всех сил»

GODSMACK в феврале выпускают альбом Lighting Up The Sky (после предшественника When Legends Rise прошло пять лет), и, как обещает Sully Erna, это будет последний релиз в дискографии группы. Которая, тем не менее, разваливаться не собирается. Равно как и переставать выступать вживую.

«Думаю, это самый важный диск, который мы когда-либо сочиняли и записывали. Я никогда в жизни — доселе — не говорил ничего в стиле: «Мы записали новый альбом, и он самый-самый лучший-прелучший». Прочитайте хоть все интервью в моей карьере, не найдете такого. То есть, конечно, я всегда с любовью относился к релизам GODSMACK и знал, что отдельные синглы отлично зайдут публике, но не позиционировал их как работу всей жизни.

А теперь уверенно говорю: «Это наша лучшая работа». Самая эмоциональная. Самая последняя. Это финальный рывок, изо всех сил. Каждый грамм энергии, силы, чувства, всего, что в нас вообще когда-либо было, стало частью этого альбома. Особенно в моем случае, так как я написал большинство песен. И не то, чтобы оно так задумывалось и планировалось, — есть ощущение, будто все случилось самостоятельно, неким мистическим образом сама Вселенная сочинила эту пластинку.

Не знаю, что мы будем делать после нее. Не вижу смысла продолжать сочинять музыку. Кажется, что дело закрыто, закончено — в хорошем понимании слова. Тем не менее, мы будем продолжать давать концерты — ради фэнов, — и останемся в гастрольном строю ради них».

