Стриминг свежака NOVEMBERS DOOM «Hamartia». «Я искренне уверен в том, что это наш лучший альбом»

Три года прошло после выпуска Bled White — и со своей привычной периодичностью чикагские дэз-думеры подготовили десятый полноформатник Hamartia, официальный стрим которого можно послушать прямо сейчас. Ценители жестких сплавов в музыке NOVEMBERS DOOM, наверное, будут несколько разочарованы: в 2017-м удельное количество брутальных вокалов американцы понизили до исторического минимума, и вообще по большей части альбом получился каким-то… хрустальным. Но тем и прекрасным.
«Впервые за длинную историю группы мы записали два последовательных альбома одним и тем же составом, — говорит вокалист (и единственный постоянный участник «ноябрьского дума») Paul Kuhr, — поэтому, не нуждаясь в адаптации к новому, мы cмогли полностью погрузиться в творческий процесс, сосредоточиться на песнях — и, мне кажется, конечный результат немало говорит об установившемся взаимопонимании внутри коллектива.
Я действительно, совершенно искренне уверен в том, что это наш лучший альбом. С одной стороны, он, безусловно, продолжает линию Bled White, однако углубляет ее, оттенив мрачными элементами, как будто перенесенными из эпохи The Pale Haunt Departure. Надеюсь, вы поймете мой энтузиазм, когда ознакомитесь с этим релизом».
хз, как-то…. как-то хз.
(но мне нравится момент, когда он поет слово «misery»)
Сколько не пытался расслушать November’s Doom, не смог. Музыка большей частью не мрачная и не светлая, не грустная, не меланхоличная, а какая-то нейтральная. Вокал такой же — не плохой и не хороший, он просто есть.
первый раз послушал — что-то где-то вроде цеплет. прослушал второй — нет, показалось…
Ознакомился с HAMARTIA дней с пяток назад и цепляет,ещё как… Согласен с ноябрьскими ,лучший их альбом. Когда про мизери,это ваще-е….
Шыкоўны альбом! Пасьпеў разоў сем ужо заслухаць, і паслухаю яшчэ!
Песня не очень интересная. Интересно, как вокалист смог в два раза меньше стать
Типичный крепкий «ноябрьско-думский» метал-альбом.
2 Назар Василич
хорошое описание. Всё так.
Он изменил стиль жизни, сам себе разработал систему диеты.
Об этом можно прочитать в интервью журналу Dark City №81 за 2014 год
Похудел к лету!