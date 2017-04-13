Стриминг свежака NOVEMBERS DOOM «Hamartia». «Я искренне уверен в том, что это наш лучший альбом»

Три года прошло после выпуска Bled White — и со своей привычной периодичностью чикагские дэз-думеры подготовили десятый полноформатник Hamartia, официальный стрим которого можно послушать прямо сейчас. Ценители жестких сплавов в музыке NOVEMBERS DOOM, наверное, будут несколько разочарованы: в 2017-м удельное количество брутальных вокалов американцы понизили до исторического минимума, и вообще по большей части альбом получился каким-то… хрустальным. Но тем и прекрасным.

«Впервые за длинную историю группы мы записали два последовательных альбома одним и тем же составом, — говорит вокалист (и единственный постоянный участник «ноябрьского дума») Paul Kuhr, — поэтому, не нуждаясь в адаптации к новому, мы cмогли полностью погрузиться в творческий процесс, сосредоточиться на песнях — и, мне кажется, конечный результат немало говорит об установившемся взаимопонимании внутри коллектива.

Я действительно, совершенно искренне уверен в том, что это наш лучший альбом. С одной стороны, он, безусловно, продолжает линию Bled White, однако углубляет ее, оттенив мрачными элементами, как будто перенесенными из эпохи The Pale Haunt Departure. Надеюсь, вы поймете мой энтузиазм, когда ознакомитесь с этим релизом».