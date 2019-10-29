Новый клип NOVEMBERS DOOM «What We Become»

Первого ноября группа NOVEMBERS DOOM, как и положено по титулу, выпустит новый альбом. Он будет называться Nephilim Grove, коллектив вскоре отметит 30-летний юбилей, а если вокалист Paul Kuhr продолжит худеть дальше, скоро за микрофоном мы его не увидим. То есть не рассмотрим. Вашему вниманию клип из грядущего релиза «What We Become».

, рубрика(и): Быстрые новости

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