Спорная новинка: клип FALLUJAH «Ultraviolet»

Американская группа FALLUJAH — история странная. Именно они, здорово начав в 2011-м дебютником The Harvest Wombs (и немного ранее — многообещающими демо-лентами), были в числе первых, кто вывел в топы многослойный атмосферно-мечтательный супернавороченный прогрессивно-техничный метал. Однако когда, казалось, эти ребята вот-вот и выдадут нечто невероятное, ни The Flesh Prevails (2014), ни Dreamless (2016) не достигли того уровня просветленности, от которого выворачиваются позвонки, как от двух последних работ тех же BEYOND CREATION.

Альбомы FALLUJAH с уважением (хотя и, бывает, позевывая) дослушиваешь до конца, но переслушиваешь целиком уже редко. Случится ли то же самое с Undying Light, который появится в марте, посмотрим чуть позже.

На настоящий момент коллектив опубликовал видео на тему «Ultraviolet» — и те, кто хотел услышать в деле нового вокалиста Antonio Palermo, могут начинать радоваться. Ну или, напротив, плеваться, скучая по более брутальным вокалам.

«Undying Light — это воплощение обновленной, самой чистой и яростной формы FALLUJAH. Сквозь кровь, пот и слезы, которыми пропитаны 10 треков, мы открываем новую эру команды».