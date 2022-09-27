Стоит послушать. FALLUJAH «Empyrean»

Успели вы оценить или нет, но FALLUJAH в этом сентябре полностью реабилитировались после расслабленного Undying Light 2019 года, убрали с вокальной должности неподходящего мямлю неоднозначного вокалиста Antonio Palermo и под заголовком Empyrean необычайно вкусно реализовали все то, что в них любили и ценили… когда-то.

Густо риф(ф)леный прогрессив-дэзовый, сверкающий, раскаленный до гибкости метал, переливающийся разноцветными наслоениями, обжигающий интенсивностью, застывающий в причудливых формах, излучая волшебные радиоактивные атмосферы. Динамика, феерические аранжировки, мелодика, безумные ритмические завихрения, техничность, техничность, техничность…

В 2022-м мне повезло увидеть группу вживую дважды: весной в компании с RIVERS OF NIHIL, и на прошлой неделе с презентацией Empyrean и совершенно зверскими вживую PSYCROPTIC (также с презентацией нового, потрясного релиза Divine Council).

И пускай на концерт пришло всего человек с семьдесят (считая музыкантов четырех групп: также были очень недурные COGNITIVE и кашеобразно звучащие INTERLOPER из бывших участников RINGS OF SATURN), хэдлайнеры выдавали новый материал с таким энтузиазмом, энергией и ожесточением, как будто апокалипсис уже наступил. И выжили только самые агрессивные.

Новый Kyle Schaefer, выглядящий будто ботаник-джава-программист, чертовски хорош на вокальной роли: легко варьирующий брутальный вокал с чистым, он, наверное, лучший фронтмен, что в FALLUJAH бывал до сих пор. Ну и нужно видеть, с каким синхронным отточенным упоением пилят свои инструментальные партии гитаристы.

Ну а теперь нормальные видео. Альбом целиком уже в Сети!

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