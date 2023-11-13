Слушаем новинки BLOOD RED THRONE. «Пускай мы становимся старше, зато музыка лучше!»

Зато покривлялись на мильён.Как у них только рожи не сводит? А прикинь если однажды харю то…

Hemorrhoids:

juris написал(а):

печально… а миник вселял надежды

Зато покривлялись на мильён.Как у них только рожи не сводит? А прикинь если однажды харю торкнет, и таким �…