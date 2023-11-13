Слушаем новинки BLOOD RED THRONE. «Пускай мы становимся старше, зато музыка лучше!»Новинки и новости
Норвежская дэз-метал группа (сказала бы даже так: моя любимая норвежская дэз-метал группа) BLOOD RED THRONE отметила в этом году 25-летие творческой деятельности. Пережив немало смен состава (если помните, там в сооснователях были Tchort и Død; за пару десятилетий также переиграло немало известных персонажей норвежской метал-сцены), мужики по-прежнему не сбавляют темп, и каждые три года вываливают миру на голову по энергичному лонгплею. «Пускай мы становимся старше, зато музыка лучше!» — кратенько резюмировал нынешний этап Død, и в начале этого года выложил празднично ляпающий басом трек «Latrodectus».
(К слову, у молодого басиста группы Stian Gundersen в прошлом месяце была диагностирована лейкемия; он временно не играет концерты, однако вроде бы бодрячком — и, будем надеяться, все обойдется.)
На январь же норвежцы анонсировали выход одиннадцатого студийника Nonagon, презентовав сингл «Blade Eulogy». Død: «Паззл наконец-то сошелся. На этот раз все на своем месте. Никакого проходняка, одни боевички. Олдскульный дэз-метал с современным лоском — в лучшем виде».
У группы очередной новый вокалист — некто Sindre из DECEPTION; а если кто на youtube не выказывает восторга по поводу новых песен, музыканты BRT обижаются.
— Не уверен насчет этой темы. BRT как будто потеряли индивидуальность.
— Да, мы больше не знаем, кто мы такие! Мы играем почти 26 лет и внезапно потеряли себя! Помоги нам пожалуйста, эксперт!!!
— Я не хочу никого обидеть. Я вас слушаю с самого начала — и так вышло, что новый материал не торкает. Только и всего. Мне кажется, он стал посредственным и не цепляет так, как старые релизы.
— Без проблем. Просто я считаю старый материал незрелым, ему не хватает композиторского опыта, который я набрал за 20 лет. Так что нынешние темы во всех аспектах офигеннее старых. Конечно же, тебе не обязательно их любить — просто не нужно говорить мне о потере идентичности. Я все знаю о своей идентичности и идентичности BRT: сейчас группа идентичнее просто некуда, я осознаю свой стиль и дэз-метал в целом как никогда ранее. Я и есть BLOOD RED THRONE!
В общем, слушаем и только хвалим.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 149
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Комментарии
Алексей:
Ой, как хорошо, какая красота, ну прям музыка будущего! Какие молодцы ребята!!!…
Crow:
https://www.metal-archives.com/artists/Rogga_Johansson/664
Ударники нервно курят в сторонке:)…
juris:
Hemorrhoids написал(а):
juris написал(а):
печально… а миник вселял надежды
Зато покривлялись на мильён.Как у них только рожи не сводит? А прикинь если однажды харю то…
juris:
Тварь написал(а):
Гы. Как мне нравятся все эти названия)))
Слово troll на норвежском имеет довольно опосредованное отношение к троллям. это, скорее, чары и прочая �…
Дружище Христос:
Чинчгачгук написал(а):
коллапес написал(а):
мда, хотелось бы спросить «зачем тебе Керри, перевернутый крест? ты чо сотонизд?», да вот только обвинять позеров в �…
Другой Александр:
Чинчгачгук написал(а):
коллапес написал(а):
мда, хотелось бы спросить «зачем тебе Керри, перевернутый крест? ты чо сотонизд?», да вот только обвинять позеров в �…
Hemorrhoids:
juris написал(а):
печально… а миник вселял надежды
Зато покривлялись на мильён.Как у них только рожи не сводит? А прикинь если однажды харю торкнет, и таким �…
Тварь:
Гы. Как мне нравятся все эти названия)))
Слово troll на норвежском имеет довольно опосредованное отношение к троллям. это, скорее, чары и прочая волшба.
trolldom — колдовст�…
juris:
Юрий:
Что то вообще не понял , что это было и зачем ?! (( Вообще ни о чём.…
Чинчгачгук:
коллапес написал(а):
мда, хотелось бы спросить «зачем тебе Керри, перевернутый крест? ты чо сотонизд?», да вот только обвинять позеров в позерстве — это позерс�…
Hemorrhoids:
Что то мне это напоминает; https://www.youtube.com/watch?v=Rl6fyhZ0G5E…
DimaCar:
Troll всегда был каким-то побочным продуктом жизнедеятельности этого парня.. но ведь делает хоть-что. О новом Зе Ковенанте я уже и не мечтаю. …
Ой, как хорошо, какая красота, ну прям музыка будущего! Какие молодцы ребята!!!
На самом деле весьма приятно, четко, слажено (от слова ЛАД) и по делу, чувствуется опыт и…. идентичность!!!)))