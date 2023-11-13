Blood Red Throne new
13.11.2023

Слушаем новинки BLOOD RED THRONE. «Пускай мы становимся старше, зато музыка лучше!»

Новинки и новости

Норвежская дэз-метал группа (сказала бы даже так: моя любимая норвежская дэз-метал группа) BLOOD RED THRONE отметила в этом году 25-летие творческой деятельности. Пережив немало смен состава (если помните, там в сооснователях были Tchort и Død; за пару десятилетий также переиграло немало известных персонажей норвежской метал-сцены), мужики по-прежнему не сбавляют темп, и каждые три года вываливают миру на голову по энергичному лонгплею. «Пускай мы становимся старше, зато музыка лучше!» — кратенько резюмировал нынешний этап Død, и в начале этого года выложил празднично ляпающий басом трек «Latrodectus».

(К слову, у молодого басиста группы Stian Gundersen в прошлом месяце была диагностирована лейкемия; он временно не играет концерты, однако вроде бы бодрячком — и, будем надеяться, все обойдется.)

На январь же норвежцы анонсировали выход одиннадцатого студийника Nonagon, презентовав сингл «Blade Eulogy». Død: «Паззл наконец-то сошелся. На этот раз все на своем месте. Никакого проходняка, одни боевички. Олдскульный дэз-метал с современным лоском — в лучшем виде».

У группы очередной новый вокалист — некто Sindre из DECEPTION; а если кто на youtube не выказывает восторга по поводу новых песен, музыканты BRT обижаются.

— Не уверен насчет этой темы. BRT как будто потеряли индивидуальность.

— Да, мы больше не знаем, кто мы такие! Мы играем почти 26 лет и внезапно потеряли себя! Помоги нам пожалуйста, эксперт!!!

— Я не хочу никого обидеть. Я вас слушаю с самого начала — и так вышло, что новый материал не торкает. Только и всего. Мне кажется, он стал посредственным и не цепляет так, как старые релизы.

— Без проблем. Просто я считаю старый материал незрелым, ему не хватает композиторского опыта, который я набрал за 20 лет. Так что нынешние темы во всех аспектах офигеннее старых. Конечно же, тебе не обязательно их любить — просто не нужно говорить мне о потере идентичности. Я все знаю о своей идентичности и идентичности BRT: сейчас группа идентичнее просто некуда, я осознаю свой стиль и дэз-метал в целом как никогда ранее. Я и есть BLOOD RED THRONE!

В общем, слушаем и только хвалим.

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1 comment

  • Алексей написал(а):

    Ой, как хорошо, какая красота, ну прям музыка будущего! Какие молодцы ребята!!!http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif
    На самом деле весьма приятно, четко, слажено (от слова ЛАД) и по делу, чувствуется опыт и…. идентичность!!!)))

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